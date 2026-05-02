Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

İşte ekonomistlerin ve TCMB'nin beklentilerine göre kuruş kuruş SSK-BAĞKUR emeklisi maaş hesap tablosu:
|Mevcut Maaş
|3 Aylık Enflasyon (%10,04)
|4 Aylık TÜFE En Az (%12,79)
|4 Aylık TÜFE En Çok (%14)
|4 Aylık TÜFE Ortalama (%13,54)
|TCMB Nisan Beklentisi (%13,26)
|TCMB 6 Aylık TÜFE (%17,08)
|₺20.000
|₺22.008
|₺22.558
|₺22.800
|₺22.708
|₺22.652
|₺23.416
|₺21.000
|₺23.108,40
|₺23.685,90
|₺23.940
|₺23.843,40
|₺23.784,60
|₺24.586,80
|₺22.000
|₺24.208,80
|₺24.813,80
|₺25.080
|₺24.978,80
|₺24.917,20
|₺25.757,60
|₺23.000
|₺25.309,20
|₺25.941,70
|₺26.220
|₺26.114,20
|₺26.049,80
|₺26.928,40
|₺24.000
|₺26.409,60
|₺27.069,60
|₺27.360
|₺27.249,60
|₺27.182,40
|₺28.099,20
|₺25.000
|₺27.510,00
|₺28.197,50
|₺28.500
|₺28.385,00
|₺28.315,00
|₺29.270,00
|₺26.000
|₺28.610,40
|₺29.325,40
|₺29.640
|₺29.520,40
|₺29.447,60
|₺30.440,80
|₺27.000
|₺29.710,80
|₺30.453,30
|₺30.780
|₺30.655,80
|₺30.580,20
|₺31.611,60
|₺28.000
|₺30.811,20
|₺31.581,20
|₺31.920
|₺31.791,20
|₺31.712,80
|₺32.782,40
|₺29.000
|₺31.911,60
|₺32.709,10
|₺33.060
|₺32.926,60
|₺32.845,40
|₺33.953,20
|₺30.000
|₺33.012,00
|₺33.837,00
|₺34.200
|₺34.062,00
|₺33.978,00
|₺35.124,00
|₺31.000
|₺34.112,40
|₺34.964,90
|₺35.340
|₺35.197,40
|₺35.110,60
|₺36.294,80
|₺32.000
|₺35.212,80
|₺36.092,80
|₺36.480
|₺36.332,80
|₺36.243,20
|₺37.465,60
|₺33.000
|₺36.313,20
|₺37.220,70
|₺37.620
|₺37.468,20
|₺37.375,80
|₺38.636,40
|₺34.000
|₺37.413,60
|₺38.348,60
|₺38.760
|₺38.603,60
|₺38.508,40
|₺39.807,20
|₺35.000
|₺38.514,00
|₺39.476,50
|₺39.900
|₺39.739,00
|₺39.641,00
|₺40.978,00
|₺36.000
|₺39.614,40
|₺40.604,40
|₺41.040
|₺40.874,40
|₺40.773,60
|₺42.148,80
|₺37.000
|₺40.714,80
|₺41.732,30
|₺42.180
|₺42.009,80
|₺41.906,20
|₺43.319,60
|Unvan
|Mevcut (TL)
|%8,73
|%9,18
|%9,45
|%9,89
|%12,86
|Memur (üniv. mez.) 9/1
|64.397
|70.019
|70.309
|70.483
|70.766
|72.678
|Teknisyen (lise mez.) 11/1
|66.870
|72.708
|73.009
|73.189
|73.483
|75.469
|Öğretmen 1/4
|73.368
|79.773
|80.103
|80.301
|80.624
|82.803
|Hemşire (üniv. mez.) 5/1
|74.770
|81.300
|81.634
|81.833
|82.165
|84.385
|Vaiz 1/4
|76.653
|83.231
|83.690
|83.897
|84.236
|86.511
|Uzman öğretmen 1/4
|81.219
|88.314
|88.675
|88.894
|89.248
|91.664
|Polis memuru 8/1
|81.617
|88.741
|89.109
|89.330
|89.691
|92.113
|Başkomiser 3/1
|89.214
|97.003
|97.404
|97.645
|98.035
|100.687
|Avukat
|90.000
|97.857
|98.262
|98.505
|98.901
|101.574
|Araştırma görevlisi 7/1
|90.568
|98.478
|98.882
|99.127
|99.525
|102.215
|Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
|94.384
|102.623
|103.048
|103.303
|103.721
|106.522
|Mühendis 1/4
|96.211
|104.611
|105.043
|105.301
|105.731
|108.584
|Profesör 1/4
|135.089
|146.882
|147.490
|147.854
|148.460
|152.461
|Uzman doktor 1/4
|150.426
|163.563
|164.235
|164.636
|165.303
|169.771