Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2'li refah payı formülü

Milyonlar, memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam başta olmak üzere birçok kalemi etkileyecek enflasyon verilerine odaklandı. Kritik veri öncesinde tüm beklentiler belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memu maaşına ne kadar zam yapılacak? Refah payı verilecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.05.2026 16:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 17:00
Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

Milyonlarca kişi için yeni zam oranının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü nisan ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla, emekli, memur, 65 yaş aylığı alanlar ile dul ve yetimlere temmuzda yapılacak artış daha da netleşmiş olacak. Kritik veri öncesinde 29 ekonomistin beklentisi ortaya çıktı.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon verileri ise 3 Mayıs günü Pazar gününe denk geldiği için 4 Mayıs 2026 pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon verileri saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

YÜZDE 10 ZAM CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mart ayına ilişkin enflasyon verilerine martta aylık enflasyon yüzde 1,94, yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 oldu. Ocak'ta gerçekleşen yüzde 4,84 ve Şubatta gerçekleşen 2,96'lık enflasyon ile ilk üç aylık toplam enflasyon yüzde 10,04 seviyesine ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu verilerle birlikte yaklaşık yüzde 10,4'lük zammı şimdiden garantilerken, memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmadı.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin beklentisine göre 4 aylık enflasyon ortalama olarak yüzde 13,54'e çıkacak. 4 aylık TÜFE en az yüzde 12,79 en çok ise yüzde 14'e ulaşacak.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

TCMB'YE GÖRE BEKLENTİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon Nisan'da yüzde 2,93, Mayıs'ta yüzde 1,82, Haziran'da ise yüzde 1,52 olacak.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

29 ekonomisttin 4 aylık enflasyon beklentilerine göre 20.000 TL'lik emekli taban aylığı en az 22,558 TL'ye, en çok ise 22.800 TL'ye çıkacak. Ortalama ise 22.708 TL'ye ulaşacak.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

TCMB anketine göre Nisan'da enflasyon yüzde 2,93 oranında gerçekleşirse 4 aylık zam oranı yüzde 13,26'ya ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 aylık net zam oranı yüzde 13.26'ya çıkacak.

En düşük emekli maaşı 4 aylık tahmine göre yüzde 13,26 artışla en az 22.652 TL'ye ulaşacak.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

TCMB'nin 6 aylık beklentilerine göre ise göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 23.416 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Temmuz ayında 29 bin 270 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 35.124 TL'ye çıkacak.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

İşte ekonomistlerin ve TCMB'nin beklentilerine göre kuruş kuruş SSK-BAĞKUR emeklisi maaş hesap tablosu:

Mevcut Maaş 3 Aylık Enflasyon (%10,04) 4 Aylık TÜFE En Az (%12,79) 4 Aylık TÜFE En Çok (%14) 4 Aylık TÜFE Ortalama (%13,54) TCMB Nisan Beklentisi (%13,26) TCMB 6 Aylık TÜFE (%17,08)
₺20.000 ₺22.008 ₺22.558 ₺22.800 ₺22.708 ₺22.652 ₺23.416
₺21.000 ₺23.108,40 ₺23.685,90 ₺23.940 ₺23.843,40 ₺23.784,60 ₺24.586,80
₺22.000 ₺24.208,80 ₺24.813,80 ₺25.080 ₺24.978,80 ₺24.917,20 ₺25.757,60
₺23.000 ₺25.309,20 ₺25.941,70 ₺26.220 ₺26.114,20 ₺26.049,80 ₺26.928,40
₺24.000 ₺26.409,60 ₺27.069,60 ₺27.360 ₺27.249,60 ₺27.182,40 ₺28.099,20
₺25.000 ₺27.510,00 ₺28.197,50 ₺28.500 ₺28.385,00 ₺28.315,00 ₺29.270,00
₺26.000 ₺28.610,40 ₺29.325,40 ₺29.640 ₺29.520,40 ₺29.447,60 ₺30.440,80
₺27.000 ₺29.710,80 ₺30.453,30 ₺30.780 ₺30.655,80 ₺30.580,20 ₺31.611,60
₺28.000 ₺30.811,20 ₺31.581,20 ₺31.920 ₺31.791,20 ₺31.712,80 ₺32.782,40
₺29.000 ₺31.911,60 ₺32.709,10 ₺33.060 ₺32.926,60 ₺32.845,40 ₺33.953,20
₺30.000 ₺33.012,00 ₺33.837,00 ₺34.200 ₺34.062,00 ₺33.978,00 ₺35.124,00
₺31.000 ₺34.112,40 ₺34.964,90 ₺35.340 ₺35.197,40 ₺35.110,60 ₺36.294,80
₺32.000 ₺35.212,80 ₺36.092,80 ₺36.480 ₺36.332,80 ₺36.243,20 ₺37.465,60
₺33.000 ₺36.313,20 ₺37.220,70 ₺37.620 ₺37.468,20 ₺37.375,80 ₺38.636,40
₺34.000 ₺37.413,60 ₺38.348,60 ₺38.760 ₺38.603,60 ₺38.508,40 ₺39.807,20
₺35.000 ₺38.514,00 ₺39.476,50 ₺39.900 ₺39.739,00 ₺39.641,00 ₺40.978,00
₺36.000 ₺39.614,40 ₺40.604,40 ₺41.040 ₺40.874,40 ₺40.773,60 ₺42.148,80
₺37.000 ₺40.714,80 ₺41.732,30 ₺42.180 ₺42.009,80 ₺41.906,20 ₺43.319,60

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN HESAP

29 ekonomistin beklentisine göre memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ortalama olarak yüzde 2,29 olacak. Enflasyon farkı en az yüzde 1,61, en çok ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşecek.

Toplu sözleşme zammı ile ise 4 aylık zam oranı ortalama 9,45 olacak. En fazla yüzde 9,89, en az ise yüzde 8,73 zamma ulaşacak.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, ortalama %9,45'lik artışa göre 67 bin 739 liraya yükselecek. En düşük senaryoda (%8,73) maaş 67 bin 293 liraya çıkarken, en yüksek tahmine (%9,89) göre ise 68 bin 11 liraya ulaşacak.

Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise ortalama artışla 30 bin 396 liraya yükselecek. En düşük tahminde 30 bin 196 lira, en yüksek tahminde ise 30 bin 519 lira seviyesine çıkacak.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

TCMB'nin beklentileri doğrultusunda ise Nisan ayında yüzde 2,93 oranında gerçekleşirse yüzde 2,04'lük bir enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile ilk 4 ayda memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 9,18'e ulaşacak.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

4 Aylık Enflasyon : 13,26
4 Aylık Enflasyon Farkı: 2,04
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 9,18

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %9,18'lik artışa göre 67 bin 571 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 30 bin 321 liraya ulaşacak.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

TCMB'nin 6 aylık beklentilerine göre ise memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,48'lik bir enflasyon farkı oluşacak. Buna göre kamu çalışanları ve emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak. Buna göre ise halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %12,86'lık artışa göre 69 bin 843 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 341 liraya ulaşacak.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

Memur (üniv. mez.) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%8,73: 70.019 TL
%9,18: 70.309 TL
%9,45: 70.483 TL
%9,89: 70.766 TL
%12,86: 72.678 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%8,73: 72.708 TL
%9,18: 73.009 TL
%9,45: 73.189 TL
%9,89: 73.483 TL
%12,86: 75.469 TL

Vaiz 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%8,73: 83.231 TL
%9,18: 83.690 TL
%9,45: 83.897 TL
%9,89: 84.236 TL
%12,86: 86.511 TL

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%8,73: 88.314 TL
%9,18: 88.675 TL
%9,45: 88.894 TL
%9,89: 89.248 TL
%12,86: 91.664 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%8,73: 79.773 TL
%9,18: 80.103 TL
%9,45: 80.301 TL
%9,89: 80.624 TL
%12,86: 82.803 TL

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

Polis memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%8,73: 88.741 TL
%9,18: 89.109 TL
%9,45: 89.330 TL
%9,89: 89.691 TL
%12,86: 92.113 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%8,73: 97.003 TL
%9,18: 97.404 TL
%9,45: 97.645 TL
%9,89: 98.035 TL
%12.86: 100.687 TL

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

Avukat

Mevcut: 90.000 TL
%8,73: 97.857 TL
%9,18: 98.262 TL
%9,45: 98.505 TL
%9,89: 98.901 TL
%12,86: 101.574 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%8,73: 98.478 TL
%9,18: 98.882 TL
%9,45: 99.127 TL
%9,89: 99.525 TL
%12,86: 102.215 TL

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%8,73: 102.623 TL
%9,18: 103.048 TL
%9,45: 103.303 TL
%9,89: 103.721 TL
%12,86: 106.522 TL

Mühendis 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%8,73: 104.611 TL
%9,18: 105.043 TL
%9,45: 105.301 TL
%9,89: 105.731 TL
%12,86: 108.584 TL

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

Hemşire (üniv. mez.) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%8,73: 81.300 TL
%9,18: 81.634 TL
%9,45: 81.833 TL
%9,89: 82.165 TL
%12,86: 84.385 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%8,73: 146.882 TL
%9,18: 147.490 TL
%9,45: 147.854 TL
%9,89: 148.460 TL
%12,86: 152.461 TL

Uzman doktor 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%8,73: 163.563 TL
%9,18: 164.235 TL
%9,45: 164.636 TL
%9,89: 165.303 TL
%12,86: 169.771 TL

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü
Unvan Mevcut (TL) %8,73 %9,18 %9,45 %9,89 %12,86
Memur (üniv. mez.) 9/1 64.397 70.019 70.309 70.483 70.766 72.678
Teknisyen (lise mez.) 11/1 66.870 72.708 73.009 73.189 73.483 75.469
Öğretmen 1/4 73.368 79.773 80.103 80.301 80.624 82.803
Hemşire (üniv. mez.) 5/1 74.770 81.300 81.634 81.833 82.165 84.385
Vaiz 1/4 76.653 83.231 83.690 83.897 84.236 86.511
Uzman öğretmen 1/4 81.219 88.314 88.675 88.894 89.248 91.664
Polis memuru 8/1 81.617 88.741 89.109 89.330 89.691 92.113
Başkomiser 3/1 89.214 97.003 97.404 97.645 98.035 100.687
Avukat 90.000 97.857 98.262 98.505 98.901 101.574
Araştırma görevlisi 7/1 90.568 98.478 98.882 99.127 99.525 102.215
Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4 94.384 102.623 103.048 103.303 103.721 106.522
Mühendis 1/4 96.211 104.611 105.043 105.301 105.731 108.584
Profesör 1/4 135.089 146.882 147.490 147.854 148.460 152.461
Uzman doktor 1/4 150.426 163.563 164.235 164.636 165.303 169.771
Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için refah payı uygulanabileceğini belirtti.

Son dönemde zaman zaman SSK Bağ-Kur emeklisinin lehine, zaman zaman da memur emeklisi lehine bu farklar oluşuyor. Hükümet bu konuda bir çalışma da başlattı. Her kesimin yani tüm emeklilerin aynı oranda zam almalarını sağlayacak bu çalışma devam ediyor. Burada birkaç model de ortaya çıkıyor.

Emekli ve memur maaşına yeni zam geliyor! İşte masadaki en net rakam ve 2’li refah payı formülü

Birincisi tüm emeklilerin enflasyon ya da toplu sözleşme artışından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memur emeklileri gibi toplu sözleşme artışlarından faydalanabilecek. Ya da tüm emekliler 6 aylık enflasyona göre artış alacak.