Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Üç senaryoya göre zam oranının yüzde 7 ile 10,67 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının ocak ayında 25 bin-26 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.