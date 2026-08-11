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Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

Memur ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişinin yakından takip ettiği zam dönemlerinden biri daha geride kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, ocak ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin ilk hesaplamalar da netleşmeye başladı. İşte emekli ve memur maaş zammı için masadaki 3 farklı senaryo...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.08.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 09:18
Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam dönemi tamamlandı. 2026'nın ikinci yarısında memur ve 4C'li emeklilere yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17,76 zam yapıldı. Zamlı maaşlar ise hesaplara yatırıldı. Milyonlar için gözler şimdi Ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi.

Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

OCAK 2027 ZAMMI İÇİN İLK ORAN BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Son 6 yılın en düşük temmuz enflasyonu kaydedilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için ilk veri de ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.

Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

3 SENARYO MASADA

Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam için ilk hesaplamalar da ortaya çıktı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryo sundu.

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Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık yıl sonu TÜFE tahmininin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyon yüzde 7 olacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,21'lik tahmine göre bu oran yüzde 9,72'ye, Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik tahmine göre ise yüzde 10,67'ye çıkacak.

Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Üç senaryoya göre zam oranının yüzde 7 ile 10,67 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının ocak ayında 25 bin-26 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.

Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde:

Mevcut Maaş (TL) %7 Zamlı (TL) %9,72 Zamlı (TL) %10,67 Zamlı (TL)
23.552 25.201 25.841 26.065
24.000 25.680 26.333 26.561
25.000 26.750 27.430 27.668
26.000 27.820 28.527 28.774
27.000 28.890 29.624 29.881
28.000 29.960 30.722 30.988
29.000 31.030 31.819 32.094
30.000 32.100 32.916 33.201
31.000 33.170 34.013 34.308
32.000 34.240 35.110 35.414
33.000 35.310 36.208 36.521
34.000 36.380 37.305 37.628
35.000 37.450 38.402 38.735
36.000 38.520 39.499 39.841
37.000 39.590 40.596 40.948
38.000 40.660 41.694 42.055
39.000 41.730 42.791 43.161
40.000 42.800 43.888 44.268
41.000 43.870 44.985 45.375
42.000 44.940 46.082 46.481
43.000 46.010 47.180 47.588
44.000 47.080 48.277 48.695
45.000 48.150 49.374 49.802
46.000 49.220 50.471 50.908
47.000 50.290 51.568 52.015
48.000 51.360 52.666 53.122
49.000 52.430 53.763 54.228
50.000 53.500 54.860 55.335
51.000 54.570 55.957 56.442
52.000 55.640 57.054 57.548
53.000 56.710 58.152 58.655
54.000 57.780 59.249 59.762
55.000 58.850 60.346 60.869
56.000 59.920 61.443 61.975
57.000 60.990 62.540 63.082
Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 zam alacak. 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde bu orana enflasyon farkı da eklenecek. Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda ise yalnızca yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

Piyasa katılımcıları ve FKE'nin enflasyon beklentilerine göre ise enflasyon farkı sırasıyla yüzde 2,54 ve yüzde 3,43 arasında olacak.

Bu fark oranlarına göre toplam zam oranı yüzde 7,67 ya da yüzde 8,6'yı bulacak.

Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

Temmuz zammıyla birlikte 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı ocak ayında:

  • Yüzde 5'lik zam oranına göre 73 bin 735 TL'ye,
  • Yüzde 7,67 zam oranına göre 75 bin 610 TL'ye
  • Yüzde 8,6 zam oranına göre ise 76 bin 263 TL'ye çıkacak.
Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

Temmuzda 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükselen memur emeklileri ise

  • Yüzde 5'lik zam oranına göre 33 bin 103 TL,
  • Yüzde 7,67 zam oranına göre 33 bin 945 TL,
  • Yüzde 8,6 zam oranına göre ise 34 bin 238 TL alacak.
Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

3 senaryoya göre memurlar için Ocak 2027 zam tablosu şu şekilde:

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
Yüzde 5 zamlı: 112.466
Yüzde 7,67 zamlı: 115.325
Yüzde 8,6 zamlı: 116.321

Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
Yüzde 5 zamlı: 76.724
Yüzde 7,67 zamlı: 78.674
Yüzde 8,6 zamlı: 79.354

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
Yüzde 5 zamlı: 96.774
Yüzde 7,67 zamlı: 99.235
Yüzde 8,6 zamlı: 100.092

Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
Yüzde 5 zamlı: 87.417
Yüzde 7,67 zamlı: 89.640
Yüzde 8,6 zamlı: 90.414

Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
Yüzde 5 zamlı: 106.304
Yüzde 7,67 zamlı: 109.007
Yüzde 8,6 zamlı: 109.949

Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
Yüzde 5 zamlı: 97.249
Yüzde 7,67 zamlı: 99.722
Yüzde 8,6 zamlı: 100.583

Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
Yüzde 5 zamlı: 179.267
Yüzde 7,67 zamlı: 183.825
Yüzde 8,6 zamlı: 185.413

Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
Yüzde 5 zamlı: 89.087
Yüzde 7,67 zamlı: 91.353
Yüzde 8,6 zamlı: 92.142

Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
Yüzde 5 zamlı: 114.644
Yüzde 7,67 zamlı: 117.559
Yüzde 8,6 zamlı: 118.575

Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
Yüzde 5 zamlı: 79.671
Yüzde 7,67 zamlı: 81.697
Yüzde 8,6 zamlı: 82.402

Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
Yüzde 5 zamlı: 160.868
Yüzde 7,67 zamlı: 164.959
Yüzde 8,6 zamlı: 166.384

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
Yüzde 5 zamlı: 107.918
Yüzde 7,67 zamlı: 110.662
Yüzde 8,6 zamlı: 111.618

Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı

Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
Yüzde 5 zamlı: 91.332
Yüzde 7,67 zamlı: 93.655
Yüzde 8,6 zamlı: 94.464

Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
Yüzde 5 zamlı: 107.242
Yüzde 7,67 zamlı: 109.969
Yüzde 8,6 zamlı: 110.919

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMEKLİ ZAMMI #MEMUR #POLİS #DOKTOR #SSK