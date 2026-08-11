Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplandı! İşte Ocak 2027 için masadaki 3 zam oranı
Memur ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişinin yakından takip ettiği zam dönemlerinden biri daha geride kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, ocak ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin ilk hesaplamalar da netleşmeye başladı. İşte emekli ve memur maaş zammı için masadaki 3 farklı senaryo...
Giriş Tarihi: 11.08.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 09:18