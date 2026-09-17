Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...
Milyonlarca memur ve emeklinin 2027 yılında alacağı ücret için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten zam oranına yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından gözler yeniden yıl sonu enflasyonu için beklentilere çevrildi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki 4 rakam...
Giriş Tarihi: 17.09.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 07:16