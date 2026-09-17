Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

SSK VE BAĞKUR TABAN AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 23 bin 552 liralık taban aylığın dört senaryoya göre 25 bin 600 TL ila 26 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. TCMB tahminine göre en düşük emekli aylığı yüzde 8,7 zamla yaklaşık 25 bin 601 TL'ye, OVP tahminlerine göre yüzde yüzde 9,04 artışla 25 bin 681 liraya yükselecek.

Piyasa katılımcılarının tahminine göre yüzde 10,07 artışla 25 bin 921 liraya TL'ye çıkacak, FKE tahminine göre ise yüzde 10,67 zamla yaklaşık 26 bin 065 TL'ye yükselecek.