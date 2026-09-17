Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

Milyonlarca memur ve emeklinin 2027 yılında alacağı ücret için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten zam oranına yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından gözler yeniden yıl sonu enflasyonu için beklentilere çevrildi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki 4 rakam...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.09.2026 07:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 07:16
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yapılan zam oranının ardından 2027 yılındaki yeni artışa odaklandı. Bir yandan yıl sonu enflasyon tahminleri zam için ipuçları verirken, diğer yandan hükümetten dikkat çeken adımlar geliyor.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ZAM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıdığı bir televizyon programında emekli ve memur maaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak." dedi. Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından gözler yeniden yıl sonu için TÜFE tahminlerine çevrildi.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı yüzde 9,04 olarak hesaplanmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

Ancak Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da yüzde 10,07 olarak hesaplanacak.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

4 FARKLI SENARYO MASADA

Enflasyon tahminlerinin yükselmesi emekli ve memurlara yapılacak zam için 4 farklı senaryoyu gündeme getirdi.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

BİRİNCİ SENARYO

İlk senaryoda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 6,67 olarak hesaplanıyor.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

İKİNCİ SENARYO

İkinci senaryoda Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde hesaplanıyor.

Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

ÜÇÜNCÜ SENARYO

Üçüncü senaryoda piyasa beklentisi bulunuyor. Güncel beklentinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,06 olacak.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

DÖRDÜNCÜ SENARYO

Dördüncü senaryoda ise Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu senaryoda 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 olarak hesaplanıyor.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

SSK VE BAĞKUR TABAN AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 23 bin 552 liralık taban aylığın dört senaryoya göre 25 bin 600 TL ila 26 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. TCMB tahminine göre en düşük emekli aylığı yüzde 8,7 zamla yaklaşık 25 bin 601 TL'ye, OVP tahminlerine göre yüzde yüzde 9,04 artışla 25 bin 681 liraya yükselecek.

Piyasa katılımcılarının tahminine göre yüzde 10,07 artışla 25 bin 921 liraya TL'ye çıkacak, FKE tahminine göre ise yüzde 10,67 zamla yaklaşık 26 bin 065 TL'ye yükselecek.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

Yüzde 6,67 zam: 74.908 TL

Yüzde 7 zam: 75.141 TL

Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL

Yüzde 8,60 zam: yaklaşık 76.263 TL

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

3 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

EN DÜŞÜK 4C'Lİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinde de temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın, dört farklı zam senaryosuna göre yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6,67'lik zam senaryosunda en düşük aylık yaklaşık 33 bin 631 liraya, yüzde 7'lik senaryoda 33 bin 735 liraya, yüzde 8,01'lik senaryoda 34 bin 53 liraya, yüzde 8,60'lık senaryoda ise 34 bin 239 liraya çıkıyor.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

EMEKLİLER İÇİN YENİ FORMÜL MASADA

Öte yandan AK Parti MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumunda emeklilerin ekonomik durumuna ilişkin alternatif çözüm ve destek modelleri ele alındı.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi gündemine ilişkin yaptığı sunumda vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyen gıda ve kira enflasyonuna yönelik çalışmalar öne çıktı.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek ipucu verdi: İşte masadaki 4 rakam...

Hazırlanacak seçeneklerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenilirken, desteklerin gelire göre farklılaştırılmasına yönelik çalışmalar dikkat çekti. Ancak çalışmanın kapsamı, destek tutarı ve uygulama takvimi henüz netleşmedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MERKEZ BANKASI #MEHMET ŞİMŞEK #EMEKLİ ZAMMI #MEMUR ZAMMI