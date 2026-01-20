Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2026| Emekliye 20.000 TL'ye ek ikinci maaş! 16.881 TL alana 3.119 TL fark için ödeme takvimi

EMEKLİ ZAMMI 2026| Emekliye 20.000 TL'ye ek ikinci maaş! 16.881 TL alana 3.119 TL fark için ödeme takvimi

Son dakika emekli zammı: Emekliler için 2026 yılının ilk büyük müjdesi için TBMM'de kritik süreç devam ediyor. Bugün toplanacak olan TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren "en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye artırılmasına" yönelik yasa teklifini görüşecek. Emekli maaşı 16.881 TL olanlar bu ay hesaplarına 3.119 TL eksik aldı. Emekliye maaş farklarının ne zaman yatırılacağı araştırma konusu oldu. Emeklileri sevindiren bir diğer gelişme ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen yeni gelir destek sistemi oldu. Aynı zamanda bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 06:48
Emekli zammı 2026 için belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının yüzde 12.19 artışla 18 bin 938 TL olması yerine refah payı ile 20.000 TL olması için çalışmalar AK Parti tarafından başlatıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi gözler bugün toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada.

Süreç devam ederken emekli maaşının ne zaman yatacağı ve hangi emeklinin ne kadar ödeme alacağı araştırılmaya devam ediyor. En düşük aylıklarda yapılan artışın ardından aynı zamanda bayram ikramiyelerinde yapılacak artış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen emeklilere çifte maaş niteliğindeki vatandaşlık maaşının detayları merak ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLUYOR

Yüzde 12.19 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine hükümet çalışma yürüttü. Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. Karar bugün TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. Ardından ise Başkan Erdoğan'a sunulacak. Maaş farklarının ödemesi ise Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından olacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için çalışmalar hız kazandı. Haziran ayında pilot illerde başlaması planlanan uygulama, sonraki dönemde tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

EMEKLİLERE GELİR DESTEĞİ SAĞLANACAK

Sistemden özellikle emekliler de faydalanacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi neyse ona göre yardım yapılacak.

EKK'da, en düşük emekli maaşı alanların durumunun da yeni sistem içinde değerlendirilmesi benimsendi. Bu durumdaki emeklilere ilişkin kalıcı nasıl bir yol izlenebileceğine bakılacak ve gelir desteği sağlanacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde madde destek yapılacak.

İKRAMİYE İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM ORTAYA ÇIKTI

En düşük emekli maaşı düzenlemesi ve vatandaşlık maaşının ardından bir diğer önemli konu da ilk kez 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri.

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyelerde yapılacak artışı merak ediyor. Kulislerde bayram ikramiyesinin 1000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak ikramiyenin 5 bin TL olmasının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı maaşlarını yasa henüz onaylanmadığı için mevcut 16.881 TL üzerinden almaya başladı. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zamlık kısım yatırıldı.

Yasalaşacak düzenleme sonrası oluşan 3.119 TL'lik fark, ek bir takvimle Ocak ayının son haftasında veya en geç Şubat ayının ilk haftasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Ocak ayında maaşını eksik (16.881 TL üzerinden) alan milyonlarca emekli için fark ödemeleri ise muhtemelen şu takvime göre ilerleyecek:

20 - 22 Ocak: TBMM Genel Kurulu Görüşmeleri ve yasanın oylanması
23 - 24 Ocak: Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlük sürecinin başlaması
26 Ocak ve sonrası: Bakanlığın ödeme takvimini duyurmasıyla farkların hesaplara aktarılmaya başlanması

Fark ödemeleri, normal maaş günlerinden bağımsız olarak, Bakanlığın duyuracağı özel bir takvimle yatırılacak. Geçmiş uygulamalar baz alındığında sıralamanın şu şekilde olması bekleniyor:

1. Grup: Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar.

2. Grup: Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6 olanlar.

3. Grup: Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar ve Bağ-Kur emeklileri

KİM NE KADAR ALACAK?

Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.

  • Kök Maaşı 12.000 TL olan: 8.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
  • Kök Maaşı 15.000 TL olan: 5.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
  • Kök Maaşı 18.000 TL olan: 2.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
İşte en düşük emekli maaşı için yeni kök maaş tablosu...

Kök maaşı 17 bin 827 TL'nin üzerinde olanlara ise yüzde 12,19'luk zam uygulanacak. Yeni maaş hesaplama tablosu ise şu şekilde: