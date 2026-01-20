Trend
EMEKLİ ZAMMI 2026| Emekliye 20.000 TL'ye ek ikinci maaş! 16.881 TL alana 3.119 TL fark için ödeme takvimi
Son dakika emekli zammı: Emekliler için 2026 yılının ilk büyük müjdesi için TBMM'de kritik süreç devam ediyor. Bugün toplanacak olan TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren "en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye artırılmasına" yönelik yasa teklifini görüşecek. Emekli maaşı 16.881 TL olanlar bu ay hesaplarına 3.119 TL eksik aldı. Emekliye maaş farklarının ne zaman yatırılacağı araştırma konusu oldu. Emeklileri sevindiren bir diğer gelişme ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen yeni gelir destek sistemi oldu. Aynı zamanda bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
20.01.2026 06:38
20.01.2026 06:48