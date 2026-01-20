EMEKLİ ZAMMI 2026| Emekliye 20.000 TL’ye ek ikinci maaş! 16.881 TL alana 3.119 TL fark için ödeme takvimi

Emekli zammı 2026 için belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının yüzde 12.19 artışla 18 bin 938 TL olması yerine refah payı ile 20.000 TL olması için çalışmalar AK Parti tarafından başlatıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi gözler bugün toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada.