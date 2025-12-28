Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli Zammı 2026 Ocak oranında son tablo! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak 2026 zam oranlarına çevrildi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri öncesi tablo netleşmeye başladı. Yılsonu beklentileri ve refah payı formülleriyle birlikte; 16.881 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL alan emeklilerin yeni maaşları kalem kalem hesaplandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2026 emekli zammı hesaplama tabloları:

Giriş Tarihi: 28.12.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:42
2026 yılına girmeye sayılı günler kala, yaklaşık 17 milyon emekli için Ocak ayı zam maratonu başladı. 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında temel belirleyici olacak. Sadece enflasyon farkı değil, aynı zamanda refah payı ve en düşük emekli maaşı (taban maaş) düzenlemesi de her zam dönemi değerlendiriliyor. Sarklı senaryolar konuşulurken, 4 farklı tablo üzerinden yeni maaş tahminleri hesaplandı.

SON ENFLASYON TARİHİ 5 OCAK!

Kasım ayı verisiyle birlikte emekli zammında 5 aylık oran netleşti. 6 aylık oranla belirlenen zamda son rakamlar bekleniyor. Son oranlar 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve emekli zammı hesaplanacak.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ZAM TABLOSU

5 aylık kümülatif zam oranının yüzde 11,21 oldu. Bu kapsamda emekliler bu yüzdede zammı ceplerine koymuş durumda. 5 aylık veriyle en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

Yıl sonu enflasyon beklentileri ve çeşitli senaryolar değerlendirildiğinde emekliler için 4 farklı yol üzerinde duruluyor.

Peki; emekli maaşı 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000, 19.000, 20.000 TL olan ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 ila yüzde 33 aralığında bitireceklerini öngören konuşması ardından ortalama oran yüzde 32 olarak ele alınıyor ve ortaya çıkan tabloda emekli zammı yüzde 13,14 olarak berleniyor.

Bu kapsamda En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 99 TL'ye çıkacak.

Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketinden gelen sonuçlara göre yıllık enflasyon 31,17 olacak bu da emekli zammını yüzde 12,42 olarak ortaya çıkarıyor.

Bu hesapla en düşük emekli aylığı 18 bin 977 TL'ye çıkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yılsonunu yüzde 31 oranında bitireceklerini ifade etmesi üzerine zam hesabı yüzde 12,28 oluyor ve en düşük maaş 18 bin 953 TL olarak ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" demişti.

Bu kapsamda emekli zammı 11,42 olacak ve en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 808 TL'ye çıkacak.

İşte maaş maaş emekli ocak zammı tablosu:

