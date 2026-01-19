EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekli maaşı hesabı: En düşük emekli maaşı bu hafta Meclis'te
Emekli zammı 5 Ocak 2026 tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yeniden belirlendi. Böylelikle SSK, Bağkur emekli maaşı hesapları da değişti. 6 aylık enflasyona göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 liraya denk geliyordu. Yeni yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi. Konunun bu hafta Meclis'e gelmesi beklenirken emekliye zam sürecinde ortaya çıkan maaş hesapları yeniden merak edildi. İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 19.01.2026 06:52