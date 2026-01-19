EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekli maaşı hesabı: En düşük emekli maaşı bu hafta Meclis’te

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Yeni yapılan düzenleme ile enflasyon hesabına göre 18 bin 939 lira olan emekli maaşı yüzde 18,4 zamla 20 bin liraya kadar yükseldi. Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsayacak.