EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekli maaşı için ilk veri geliyor: %4 şimdiden cepte mi?

2026'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak 2026 itibari ile ortaya çıkan emekli zammı da belli oldu. SSK Bağkur emeklisi için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Bu hesapla beraber 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de tablo değişti. Sadece enflasyon rakamları göz önüne alındığında en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Buna karşın en düşük emekli maaşı yeni yapılan düzenleme kapsamında 20 bin liraya çıkarıldı.