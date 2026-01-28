EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekli maaşı için ilk veri geliyor: %4 şimdiden cepte mi?
Emekli zammı, aralık aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla yeniden hesaplandı. SSK, Bağkur emekli maaşı yüzde 12,19 artırıldı. Ocak-Temmuz 2026 tarihlerinde geçerli olacak maaş zamları da böylelikle ortaya çıktı. 3 Şubat tarihinde ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli zammı için ilk veri de belli olmuş olacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ocak ayı için beklenen enflasyon tahmini belli oldu. Yeni enflasyon tahminlerine göre emekliye zam süreci nasıl şekillenecek?
Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 10:18