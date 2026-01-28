Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekli maaşı için ilk veri geliyor: %4 şimdiden cepte mi?

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekli maaşı için ilk veri geliyor: %4 şimdiden cepte mi?

Emekli zammı, aralık aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla yeniden hesaplandı. SSK, Bağkur emekli maaşı yüzde 12,19 artırıldı. Ocak-Temmuz 2026 tarihlerinde geçerli olacak maaş zamları da böylelikle ortaya çıktı. 3 Şubat tarihinde ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli zammı için ilk veri de belli olmuş olacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ocak ayı için beklenen enflasyon tahmini belli oldu. Yeni enflasyon tahminlerine göre emekliye zam süreci nasıl şekillenecek?

Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 10:18
Emekli zammı, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Emekli maaşı zamlarına ilişkin düzenlemeler ise ocak ayı içinde tamamlandı. Yeni dönemde SSK, Bağkur emeklisi için zam oranları belli olurken yine aynı ay içinde Piyasa Katılımcılar Anketi de açıklandı. Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranı emeklinin temmuz zammını da etkileyecek. İşte detaylar…

OCAK AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında maaş zamlarının etkisi ile enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerine gelecek tahmin ediliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye, 24 ay sonrası için de yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan enflasyon beklenti anketinin yayımlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi.

Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir. Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Ocak'ta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

2026'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak 2026 itibari ile ortaya çıkan emekli zammı da belli oldu. SSK Bağkur emeklisi için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Bu hesapla beraber 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de tablo değişti. Sadece enflasyon rakamları göz önüne alındığında en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Buna karşın en düşük emekli maaşı yeni yapılan düzenleme kapsamında 20 bin liraya çıkarıldı.

Toplam enflasyon: %12.19
5 aylık enflasyon farkı: %6,85
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam: %18,60
3.119 LİRALIK FARK NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öte yandan en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapıldı. 12,19'luk zam hesabına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Taban maaşlara yapılan düzenleme ile en düşük aylık 20 bin liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsadı.

SSK, Bağkur emekli maaşı tahsis numaralarına göre ödeniyor. Bu ödeme tarihleri ise ayın 17'si ile 27'si arasında değişiyor. Ancak en düşük emekli maaşına ilişkin yasa henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yasa henüz Meclis'ten geçmedi. Meclis'ten geçmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİYE ZAM İÇİN İLK VERİ 3 ŞUBAT'TA

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Şubat 2026 tarihinde milyonların maaş zamlarını etkileyecek aylık enflasyon verilerini açıklayacak. Böylelikle SSK Bağkur emeklisine temmuz ayında yapılacak zam oranına ilişkin ilk oran ortaya çıkacak. Memur emeklilerine toplu sözleşme zammı da eklenecek. Ocak ayında emekli memur zamları nedeniyle enflasyon oranının yüzde 3,76 ila yüzde 4 oranında bir rakam gelmesi bekleniyor.