Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Yılın ikinci maaş artışı için yüzde 16.61 zammı garantileyen emeklilere Temmuz ayında çifte düzenleme geliyor. İşte 20.000 TL taban maaş alan emekliler için masadaki zam formülü...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 07:11
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, Kurban Bayramı öncesinde yatırılan maaş ve ikramiye olmak üzere çifte ödemenin ardından Temmuz ayında yapılacak zam oranına odaklandı. Mayıs ayı enflasyon verileriyle 5 aylık zam oranı netleşti. Geriye ise sadece 1 veri kaldı. Zam dönemi hızla yaklaşırken 20.000 TL taban maaş alan emekliler için masadaki formül netleşmeye başladı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı netleşmeye başladı.

Ocak–mayıs döneminde oluşan %16,6'lık enflasyon sonrası memurlar için %5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %12,41 seviyesine ulaştı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

5 AYLIK KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 5 Aylık Enflasyon: %16,6
  • 5 Aylık Enflasyon Farkı: %5,05
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %12,4
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

TAHMİNLER ZAM İÇİN HANGİ ORANI İŞARET EDİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli aylıklarına yapılacak zam için önemli ipuçları barındırıyor. Mayıs ayında yapılan ankete katılan ekonomistler haziran enflasyonunun yüzde 1.52 gerçekleşmesini bekliyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 18,38'e ulaşacak. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,65'e ulaşması beklenirken, memur ve memur emeklisinin toplam zam oranı yüzde 14,11'e çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

Merkez Bankası son enflasyon raporu da zam için ipuçları barındırıyor. TCMB tahminlerine göre yıl sonunda enflasyoın yüzde 26 gerçekleşecek. Bu durumda 6 aylık enflasyon da yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 17.38 ila yüzde 18.38 arasında bir zam alacak. Memur emeklisi maaşlarında ise yüzde 13.15 ila yüzde 14.11 arasında bir artış yaşanacak.

En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 16.61 oranındaki 5 aylık enflasyona şimdiden 23.322 TL'ye ulaştı. Yüzde 17.38'lik zam tahminine göre emekli taban aylığı 23.476 TL'ye çıkacak. Yüzde 18.38'lik tahmine göre ise 23 bin 676 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

EMEKLİYE ÇİFTE ARTIŞ KAPIDA

Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte emeklilerin kök aylıkları ve ek ödemeleri yeniden hesaplanacak. Tahminlere göre, taban aylığın yükseltilmesi ve 6 aylık enflasyon farkının eklenmesi halinde en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 676 liraya çıkabilecek.

Aylıklarla birlikte ödenen ek ödeme tutarı da zamlı kök aylık üzerinden belirlenecek. Hesaplanan yeni maaş ve ek ödeme toplamı 23 bin 676 liranın altında kalanlara bu tutar ödenecek, üzerinde kalanlar ise kendi hesaplanan maaşlarını almaya devam edecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

Emekliler, temmuz ayından itibaren zamlı kök aylıklarını ve buna bağlı ek ödemelerini almaya başlayacak. En düşük emekli aylığında yapılması planlanan artışın da aynı dönemde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Söz konusu düzenleme yasal süreç gerektirdiği için kararın ardından TBMM'ye sunulacak. Düzenlemenin maaş ödeme takvimine yetişmemesi durumunda ise emekliler herhangi bir hak kaybı yaşamayacak. Fark tutarları daha sonra hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

REFAH PAY GELECEK Mİ?

Haziran enflasyonu ile birlikte oranlar yükselecek. Ancak Hükümet Temmuz ayında bir başka karar vererek refah payı da ekleyebilir.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

2027 YILI İÇİN DE İPUÇLARI VAR

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre 2026 yılının ikinci yarısında oluşacak enflasyonu da hesaplamak mümkün. Merkez Bankasının yüzde 26 oranındaki yıl sonu beklentisine göre Ocak 2027'de 6 aylık enflasyon yüzde 7.34, piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 8.74 olarak hesaplanabiliyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık tahminine göre Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artış oranı yüzde 7.34, memur ve memur emeklisinin artış oranı ise yüzde 5.34 oluyor. Anket sonuçlarına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artış oranı yüzde 8.74, Memur ve memur emeklisinin artış oranı ise yüzde 6.71 olarak hesaplanıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

TEMMUZ VE 2027 İÇİN HESAPLAR

Temmuz 2026 Ocak 2027
SSK ve Bağ-Kur zammı % 17.38 % 7.34
Memur enflasyon farkı 5.75 puan 0.32 puan
Memur zammı % 13.15 % 5.33
SSK/Bağ-Kur taban aylık 23.476 TL 25.199 TL
Memur/En az 70.029 TL 73.761 TL
Memur emeklisi/En az 31.424 TL 33.099 TL
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

5 aylık verilere, 6 aylık ve yıl sonu tahminlere göre SSK ve Bağkur'lular için oluşan zam tablosu şu şekilde:

Mevcut Maaş: 20.000 TL

  • %16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 23.320 TL
  • %17,38 zamlı (6 aylık tahmini): 23.476 TL
  • %18,38 zamlı (6 aylık beklenti): 23.676 TL
  • %7,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 25.414 TL
  • %8,74 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 25.746 TL

Mevcut Maaş: 25.000 TL

  • %16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 29.150 TL
  • %17,38 zamlı (6 aylık tahmini): 29.345 TL
  • %18,38 zamlı (6 aylık beklenti): 29.595 TL
  • %7,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 31.767 TL
  • %8,74 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 32.182 TL

Mevcut Maaş: 30.000 TL

  • %16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 34.980 TL
  • %17,38 zamlı (6 aylık tahmini): 35.214 TL
  • %18,38 zamlı (6 aylık beklenti): 35.514 TL
  • %7,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 38.121 TL
  • %8,74 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 38.620 TL
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

Mevcut Maaş: 35.000 TL

  • %16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 40.810 TL
  • %17,38 zamlı (6 aylık tahmini): 41.083 TL
  • %18,38 zamlı (6 aylık beklenti): 41.433 TL
  • %7,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 44.475 TL
  • %8,74 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 45.057 TL

Mevcut Maaş: 40.000 TL

  • %16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.640 TL
  • %17,38 zamlı (6 aylık tahmini): 46.952 TL
  • %18,38 zamlı (6 aylık beklenti): 47.352 TL
  • %7,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 50.828 TL
  • %8,74 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 51.493 TL
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

İşte en düşük emekli maaşı için hesap tablosu:

Mevcut Tutar %17,38 Zamlı Tutar %18,38 Zamlı Tutar
20.000 23.476 23.676
21.000 24.650 24.860
22.000 25.824 26.044
23.000 26.997 27.227
24.000 28.171 28.411
25.000 29.345 29.595
26.000 30.519 30.779
27.000 31.693 31.963
28.000 32.866 33.146
29.000 34.040 34.330
30.000 35.214 35.514
31.000 36.388 36.698
32.000 37.562 37.882
33.000 38.735 39.065
34.000 39.909 40.249
35.000 41.083 41.433
36.000 42.257 42.617
37.000 43.431 43.801
38.000 44.604 44.984
39.000 45.778 46.168
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

5 aylık verilere, 6 aylık ve yıl sonu tahminlere göre 4C'li memur emeklisi için oluşan zam şu şekilde:

Müsteşar 1/1

Mevcut: 98.784 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 111.043 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 112.722 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 118.730 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 120.286 TL

Genel Müdür 1/1

Mevcut: 87.541 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 98.405 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 99.893 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 105.217 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 106.596 TL

Şube Müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut: 34.955 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 39.293 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 39.887 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 42.013 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 42.563 TL

Memur (Lisans) 1/4

Mevcut: 27.584 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 31.007 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 31.476 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 33.154 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 33.588 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

Öğretmen 1/4
Mevcut: 41.321 TL
%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 47.151 TL
%5,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 43.527 TL
%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 44.093 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 58.010 TL
%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 65.209 TL
%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 66.195 TL
%5,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 61.109 TL
%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 61.904 TL

Başkomiser 1/4
Mevcut: 42.175 TL
%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 47.409 TL
%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 48.126 TL
%5,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 44.423 TL
%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 45.001 TL

Polis Memuru 1/4
Mevcut: 41.484 TL
%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.632 TL
%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 47.337 TL
%5,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 43.694 TL
%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 44.262 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

Hemşire (Lisans) 1/4

Mevcut: 41.321 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.449 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 47.151 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 49.664 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 50.315 TL

Mühendis 1/4

Mevcut: 42.013 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 47.227 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 47.941 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 50.496 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 51.158 TL

Teknisyen (Lise) 1/4

Mevcut: 29.946 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 33.662 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 34.171 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 35.992 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 36.464 TL

Pratisyen Hekim 1/4

Mevcut: 60.510 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 68.019 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 69.048 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 72.728 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 73.681 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 70.904 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 79.703 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 80.909 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 85.221 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 86.338 TL

İmam-Hatip

Mevcut: 41.321 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.449 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 47.151 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 49.664 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 50.315 TL

Avukat 1/4

Mevcut: 41.321 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.449 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 47.151 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 49.664 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 50.315 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BAĞKUR #SSK #MEMUR #EMEKLİ ZAMMI