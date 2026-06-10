EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 17.38 ila yüzde 18.38 arasında bir zam alacak. Memur emeklisi maaşlarında ise yüzde 13.15 ila yüzde 14.11 arasında bir artış yaşanacak.

En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 16.61 oranındaki 5 aylık enflasyona şimdiden 23.322 TL'ye ulaştı. Yüzde 17.38'lik zam tahminine göre emekli taban aylığı 23.476 TL'ye çıkacak. Yüzde 18.38'lik tahmine göre ise 23 bin 676 TL'ye yükselecek.