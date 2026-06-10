EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekliye çifte düzenleme yolda! İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül

Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 41.321 TL
%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 47.151 TL
%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 49.664 TL
%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 50.315 TL
Mühendis 1/4
Mevcut: 42.013 TL
%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 47.227 TL
%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 47.941 TL
%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 50.496 TL
%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 51.158 TL
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 29.946 TL
%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 33.662 TL
%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 34.171 TL
%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 35.992 TL
%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 36.464 TL
Pratisyen Hekim 1/4
Mevcut: 60.510 TL
%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 68.019 TL
%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 69.048 TL
%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 72.728 TL
%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 73.681 TL
Profesör 1/4
Mevcut: 70.904 TL
%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 79.703 TL
%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 80.909 TL
%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 85.221 TL
%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 86.338 TL
İmam-Hatip
Mevcut: 41.321 TL
%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 47.151 TL
%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 49.664 TL
%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 50.315 TL
Avukat 1/4
Mevcut: 41.321 TL
%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 47.151 TL
%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 49.664 TL
%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 50.315 TL