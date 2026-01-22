EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye taban maaş rehberi: İşte örnek emekli maaşı hesabı
Emekli zammı 2026 belli olduktan sonra en düşük emekli maaşı için harekete geçildi. Yapılan düzenleme kapsamında yaklaşık 4 milyon emekli için taban maaş 20 bin liraya çıktı. Maaşı bu rakamın altında olan tüm emeklilerin hesaplarına 20 bin lira yatırılacak. Peki uygulama nasıl olacak? Dul ve yetimler nasıl alacak? Memur emeklileri nasıl fark alacak? İşte emekliye zam hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 22.01.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 07:35