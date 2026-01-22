EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye taban maaş rehberi: İşte örnek emekli maaşı hesabı

Emekli zammı için yeni dönemde uygulanacak artış oranı belli oldu. Milyonlarca emekli 2026 yılının ilk artışını aldı ve yeni maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK emeklileri ayın 26'sına kadar, Bağkur emeklileri ise ayın 28'ine kadar yeni maaşlarını alacaklar. Bu arada taban maaş da 20 bin lira olarak belirlendi ve yasal düzenleme hazırlandı. Peki, bu 20 bin lira kimler için geçerli? Nasıl uygulanacak? İşte emekli maaşı hesabı