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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor
Emekli zammı için belirlenecek oranın ortaya çıkmasına sayılı günler kaldı. Emekli maaşı alan milyonlar temmuz-ocak döneminde maaşlarına yansıyacak zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, emekliye zam sürecinde yüzde 4'lük ek ödeme kök maaşlara nasıl uygulanacak? Kimler yüzde 5 ek ödeme alacak? İşte SSK, Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren tablo…
Giriş Tarihi: 24.06.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 18:28