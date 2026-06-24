EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

TABAN AYLIK ALANLARIN HESABI NASIL YAPILACAK?

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Bunun altında kalan tüm maaşlar bu rakama tamamlanıyor. Taban aylık alanlar için de artış oranı önce kök maaşlarına yapılacak. Buna ek ödeme eklenecek. Çıkan rakam belirlenen taban aylıktan düşükse kalan kısım Hazine desteği ile tamamlanacak.