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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

Emekli zammı için belirlenecek oranın ortaya çıkmasına sayılı günler kaldı. Emekli maaşı alan milyonlar temmuz-ocak döneminde maaşlarına yansıyacak zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, emekliye zam sürecinde yüzde 4'lük ek ödeme kök maaşlara nasıl uygulanacak? Kimler yüzde 5 ek ödeme alacak? İşte SSK, Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren tablo…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2026 18:24 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 18:28
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

Emekli zammı temmuz hesabı için nefesler tutuldu. SSK, Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı 3 Temmuz Cuma günü belli olacak. Emekliye zam süreci Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası yılın geri kalan 6 aylık dilimi için tamamlanmış olacak. Emekli maaşı hesabında yüzde 4'lük ek ödeme detayı da merak ediliyor. İşte detaylar…

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORAN KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon oranı kesinleşti. Buna göre SSK Bağkur emeklisi için yüzde 16,61, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 12,41 oranı ortaya çıktı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

Tahminlere göre Temmuz artışları da SSK ve BağKur emeklileri için yüzde 18-19 arasında olacak. Memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 14-15 arasında değişecek.

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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

EK ÖDEME EMEKLİ MAAŞI HESABINA NASIL YANSIYACAK?

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in haberine göre, Emeklilere yapılan artışlar öncelikle kök aylıklara yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ilk 6 aylık enflasyon oranı gösterirken, memur emeklilerininki ise yüzde 7'lik zamma enflasyon farkı (yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı) eklenerek hesaplanacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

Emekliler maaşlarına ilaveten her ay 'vergi iadesi) şeklinde ek ödeme alıyor. Bunun oranı ise yüzde 4 olarak uygulanıyor. Daha düşük maaşı olanlar için ek ödeme oranı yüzde 5'e çıkıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

Örneğin 30 bin lira maaşı olan bir emekliye yüzde 4 ek ödeme olarak 1.200 TL daha ödeniyor. Bankaya yatan para 31.200 TL'ye çıkıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

EMEKLİ MAAŞI İÇİN EK ÖDEME HESABI

  • Emeklilere yapılan artışlar kök aylığa uygulandığı için yüzde 4'lük ek ödeme de otomatik yine artıyor.
  • Örneğin 30 bin lira kök maaşı olan bir emeklinin temmuzda maaşının yüzde 18 arttığı düşünülürse kök aylığı 5.400 TL artışla 35.400 TL'ye çıkacak.
  • Bu durumda daha önce 1.200 TL olan ek ödemesi de 1.416 TL olacak.
  • Böylece bankaya yatırılacak para 31.200 TL'den 36.816 TL'ye çıkacak.
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

YÜZDE 5 EK ÖDEME KİMLERE UYGULANIYOR?

Bu yılın ilk yarısında ek ödemenin oranı 13 bin 14 lira 96 kuruşun üstündeki aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altındakilerde ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Bu sınır memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

Eğer memur maaş katsayısındaki artış yüzde 14.11 olursa 14 bin 851 lira 37 kuruşa çıkacak. Yeni kök aylıkları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanların yüzde 5 olarak hesaplanacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

TABAN AYLIK ALANLARIN HESABI NASIL YAPILACAK?

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Bunun altında kalan tüm maaşlar bu rakama tamamlanıyor. Taban aylık alanlar için de artış oranı önce kök maaşlarına yapılacak. Buna ek ödeme eklenecek. Çıkan rakam belirlenen taban aylıktan düşükse kalan kısım Hazine desteği ile tamamlanacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

EMEKLİ e-DEVLET'TEN GÖREBİLECEK

Emekliler ek ödemelerini ve kök aylıklarını e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebiliyor. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde ise maaşı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödeme yazıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

ÖRNEK HESAPLAMALAR

MEVCUT HESAP ÖRNEK 1:

❱ Kök aylık: 30.000 TL
❱ Ek ödeme: 1.200 TL
❱ Aylık ödeme: 31.200 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

YÜZDE 18 ARTIŞ OLURSA

❱ Yeni kök aylık: 35.400 TL
❱ Yeni ek ödeme: 1.416 TL TL
❱ Yeni aylık ödeme: 36.816 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

MEVCUT HESAP ÖRNEK 2:

❱ Kök aylık: 15.000 TL
❱ Ek ödeme: 600 TL
❱ Hazine desteği: 4.400 TL
❱ Bankaya yatan: 20.000 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekli maaşı ek ödeme hesabı: SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor

YÜZDE 18 ARTIŞ OLURSA

❱ Kök aylık: 17.200 TL
❱ Ek ödeme: 708 TL
❱ Yeni taban aylık: 23.600 TL
❱ Hazine desteği: 5.692 TL
❱ Bankaya yatan: 23.600 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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