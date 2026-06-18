EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA I Emekliye yeni ek ödeme nasıl hesaplanır? İşte kök maaş tablosu

Emekli maaşı için belirlenecek tutar temmuz ayında 6 aylık enflasyonla ortaya çıkacak. Emekli zammı ve memur zammı hesabından şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Emekliye zam sürecinde yeni hesaplar başladı. Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yaklaşık 20 milyon emekli, memur ve sosyal yardım hak sahibi iççin yılın ikinci artışı da kesinleşecek. Emekliler sadece maaş artışı değil ek ödemelerinde de değişiklik görecek. Peki bu hesap nasıl yapılacak? Kim ne kadar alacak?