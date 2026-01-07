Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşı için 2 formül

Emekli zammı, enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 12,19 olarak açıklandı. Yeni zamma göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 939 TL'ye çıktı. Ancak bazı emeklilerin kök aylıkları en düşük emekli aylığını altında kalıyor. Bu hafta en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli zammı için 2 farklı formülü açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 14:13 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:14
Emekli zammı, enflasyon rakamlarına göre, yüzde 12,19 oldu. SSK Bağkur zammı kesinleşirken en düşük emekli maaşı için bir düzenleme yapılması gündemde. SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MASAYA GELECEK

En düşük emekli aylığı için bu hafta toplantı yapılacağı bildirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.

CEVDET YILMAZ'DAN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan AK Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına yapılacak düzenleme için yeni açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz şunları kaydetti:
"(Emekli aylığına ilişkin) Grup Başkanımızla görüşmemiz lazım konuyu. Hükümet ve meclis bu konularda birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Kanun düzenlemesi gerektiren bir konu, meclisimizin takdirinde."

İSA KARAKAŞ 2 FARKLI FORMÜLÜ AÇIKLADI

SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin yasa gereği yapılacak hesaplamayla %12,19 oranında zam alacaklarını hatırlatan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklileri için belirlenen zam oranının %18,60 olduğunu buna ek olarak 1.000 TL taban maaş zammının da kesinleştiğini sözlerine ekledi.

İsa Karakaş, kök maaşı düşük olan emeklilerle hakkında da açıklamalarda bulunarak "Şimdi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'la Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanlığımızın toplanması söz konusu. Şu anda çalışmalar yapılıyor. Maaşı düşük olanlarla ilgili bir çalışma yapıldığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Karakaş kök maaşı taban aylığın altında kalanların sıfır zam tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

Keza en düşük maaşlara baktığımız zaman bunların içerisinde maaşı 8.000 olan var, 9.000 olan var, 10.000 olan var. Şimdi bunların maaşı SGK'nın bütçesi dışında devlet hazinesinden verilen katkıyla tamamlanmakta. Bugün itibariyle tamamlanmış olan taban ne kadar? 16.881 TL. Devlet bütçesinden bir katkı yapılmadığı takdirde, destek verilmediği takdirde kök maaşı 15.000'nin altında olan bugünkü zammı uyguladığımız zaman %12,19 [artışla] 16.828 olacak; yani sıfır zamla karşı karşıya kalacak.

Demek ki kök maaşı örneğin 8.000, 9.000, 10.000 ya da 14.000 olan, eğer ki devlet hazinesinden yardım yapılmadığı takdirde bugünkü tabanın altında bir maaş alacak ve sıfır zamla karşı karşıya kalacak. Bu sıfır zamla karşı karşıya kalınmaması için çalışmalar yapılıyor.

Karakaş konuyla ilgili iki formül olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

Buradaki çalışmalar nasıl olacak? Şu andaki iki formül söz konusu. Onu söyleyelim. Çünkü bu toplantı yapılmasaydı sıfır zamla karşı karşıya kalacaktık; o ihtimal ortadan kalktı. İki formülümüz kaldı: Şu andaki taban ne kadar? 16.881 TL. Ya 6 aylık enflasyon %12.19 eklenerek ya 18.938 TL'ye çıkarılacak? Ya da Psikolojik bir sınır var; vatandaşın beklentisi 20.000 TL. Yani iki formül var: Ya 18.938 TL'ye çıkarılacak ya da 20.000 TL'ye çıkarılacak.