EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşı için 2 formül
Emekli zammı, enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 12,19 olarak açıklandı. Yeni zamma göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 939 TL'ye çıktı. Ancak bazı emeklilerin kök aylıkları en düşük emekli aylığını altında kalıyor. Bu hafta en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli zammı için 2 farklı formülü açıkladı.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:14