EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşı için 2 formül

Karakaş konuyla ilgili iki formül olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

Buradaki çalışmalar nasıl olacak? Şu andaki iki formül söz konusu. Onu söyleyelim. Çünkü bu toplantı yapılmasaydı sıfır zamla karşı karşıya kalacaktık; o ihtimal ortadan kalktı. İki formülümüz kaldı: Şu andaki taban ne kadar? 16.881 TL. Ya 6 aylık enflasyon %12.19 eklenerek ya 18.938 TL'ye çıkarılacak? Ya da Psikolojik bir sınır var; vatandaşın beklentisi 20.000 TL. Yani iki formül var: Ya 18.938 TL'ye çıkarılacak ya da 20.000 TL'ye çıkarılacak.