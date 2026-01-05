EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı belli oluyor! Kim ne kadar alacak?
Emekli zammı, bugün aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının adından ortaya çıkacak 2026 SSK Bağkur emekli maaşı için belirlenecek rakam yeni dönemde geçerli olacak. Yeni zam oranlarına göre en düşük emekli maaşı da değişecek. Emekliye zam maratonunda hangi rakamlar ön plana çıkıyor? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte emekli içim yeni zam tablosu…
Giriş Tarihi: 05.01.2026 07:40
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 07:54