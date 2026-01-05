Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı belli oluyor! Kim ne kadar alacak?

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı belli oluyor! Kim ne kadar alacak?

Emekli zammı, bugün aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının adından ortaya çıkacak 2026 SSK Bağkur emekli maaşı için belirlenecek rakam yeni dönemde geçerli olacak. Yeni zam oranlarına göre en düşük emekli maaşı da değişecek. Emekliye zam maratonunda hangi rakamlar ön plana çıkıyor? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte emekli içim yeni zam tablosu…

Giriş Tarihi: 05.01.2026 07:40 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 07:54
Emekli zammı için yapılacak artışlarda en büyük belirleyicilerden biri enflasyon oranları. Bugün 6 aylık enflasyon farkına göre 2026 SSK Bağkur emekli maaşı zammı ortaya çıkacak. Bugün emekliye zam süreci 6 aylık enflasyon farkı ile bir sonraki zam dönemine belli olacak. Emekli yüzde kaç zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK VERİ

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. Bu oranlara göre toplam enflasyon yüzde 11,21 olarak netleşti. Piyasalar aralık ayında yüzde 1,16'lik aylık enflasyon bekliyor.

EMEKLİ MAAŞI BUGÜN BELLİ OLUYOR

Emekli zammı için enflasyon rakamlarına göre birbirinden farklı zam oranları telaffuz edildi. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılsonu için yüzde 31'lik enflasyon oranına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yıl sonu enflasyonu için yüzde 30'u işaret etti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde aralık enflasyon tahminini yüzde 1.16 olarak açıkladı. SSK, Bağkur emeklisi ocak ayında toplam enflasyon rakamlarına göre yüzde 15,75 zam aldı. Temmuz ayında yapılan artışla beraber emekli zammı yüzde 16,67 oldu.

Şu ana kadar toplam enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu oran emekli maaş zamlarına yansıtılacak. Yani en düşük emekli maaşı şimdiden 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkmış oldu. Aralık ayı ve yılsonu enflasyon rakamına ilişkin olarak 4 senaryo öne çıkıyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde ortaya çıkan yüzde 1.08'lik aralık enflasyonuna (yılsonu yüzde 31.17) göre 6 aylık enflasyon yüzde 12.43 olacak. Bu durumda emekliler yüzde 12.43 zam alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik yılsonu enflasyonu gerçekleşirse emekliler yüzde 12.28 zam almaya hak kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Farklı zam senaryoları ışığında 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı da 19 bin lira civarına çıkacak. En düşük emekli maaşı zam oranı yüzde 12.43 olursa 18 bin 979 liraya, zam oranı yüzde 12.28 olursa 18 bin 953 liraya, zam oranı yüzde 11.42 olursa 18 bin 808 liraya, zam oranı yüzde 12.17 olursa 18 bin 935 liraya yükselecek.

