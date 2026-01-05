EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı belli oluyor! Kim ne kadar alacak?

Şu ana kadar toplam enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu oran emekli maaş zamlarına yansıtılacak. Yani en düşük emekli maaşı şimdiden 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkmış oldu. Aralık ayı ve yılsonu enflasyon rakamına ilişkin olarak 4 senaryo öne çıkıyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde ortaya çıkan yüzde 1.08'lik aralık enflasyonuna (yılsonu yüzde 31.17) göre 6 aylık enflasyon yüzde 12.43 olacak. Bu durumda emekliler yüzde 12.43 zam alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik yılsonu enflasyonu gerçekleşirse emekliler yüzde 12.28 zam almaya hak kazanacak.