Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı hesabı değişti! En düşük emekli aylığına düzenleme

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı hesabı değişti! En düşük emekli aylığına düzenleme

Emekli zammı, toplam enflasyon oranının belli olmasının ardından netleşti. 2026'da geçerli olacak en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. Açıklanan enflasyon rakamları ile kök maaş hesabı da değişti. 2026 SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? İşte emekliye zam tablosu…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 07:36
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı hesabı değişti! En düşük emekli aylığına düzenleme

Emekli zammı, aralık ayı aylık enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yeniden belirlendi. Emekliye zam sürecinde 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla 2026 SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zammı da kesinlik kazandı. En düşük emekli maaşı için bu hafta yapılması planan toplantıda yeni bir düzenlemeye gidilecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı hesabı değişti! En düşük emekli aylığına düzenleme

6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

  • Toplam enflasyon: %12.19
  • 5 aylık enflasyon farkı: %6,85
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam: %18,60

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı hesabı değişti! En düşük emekli aylığına düzenleme

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı hesabı değişti! En düşük emekli aylığına düzenleme

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞTİ

En düşük emekli maaşı bu hesaba göre 16 bin 881 liradan yüzde 12,19 zamla 18 bin 939 TL oldu. Kümülatif zam oranına göre emekli memurun alacağı zam ise 27 bin 889 TL şeklinde hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı hesabı değişti! En düşük emekli aylığına düzenleme

Öte yandan en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. En düşük emekli aylığı için bu hafta toplantı yapılacağı bildirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı hesabı değişti! En düşük emekli aylığına düzenleme

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplam 16 milyon 816 bin emeklinin aylıklarının enflasyondan doğan farktan yararlanacağını belirten Işıkhan, şöyle konuştu: "SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak."

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı hesabı değişti! En düşük emekli aylığına düzenleme

KÖK MAAŞ HESABI DEĞİŞTİ

Emekli maaşı zamma rağmen en düşük emekli maaşının altında kalanlar için Hazine destek sağlıyor. Eski emekli maaşına göre emekli aylığı 12 bin TL olan birinin maaşı Hazine desteği ile 16 bin 881 liraya çıkarılıyor. Böylece maaşlar eşitlenmiş oluyor.
Yeni zam ise kişilerin Hazine destekli maaşlarına değil kök maaşlarına uygulanıyor. Bu şekilde milyonlarca kişinin kök maaş en düşük emekli maaşının altında kalmış oluyor. Geçtiğimiz yıllarda bu durumun ortadan kalkması için düzenlemeye gidildi.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli maaşı hesabı değişti! En düşük emekli aylığına düzenleme