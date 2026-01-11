Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! SSK Bağkur kök maaş hesabı değişti: İşte emekliye zam tablosu...

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! SSK Bağkur kök maaş hesabı değişti: İşte emekliye zam tablosu...

Emekli zammı için belirlenen oranın ortaya çıkmasının ardından en düşük emekli maaşı zammı gündeme geldi. Yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 18,6 zamla 20 bin TL'ye yükseltildi. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren süreçte SSK Bağkur emeklisi kök maaş hesabı da değişti. Düzenleme ne zaman Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlanacak? Emekliye zam sürecinde merak edilen detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:13
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! SSK Bağkur kök maaş hesabı değişti: İşte emekliye zam tablosu...

Emekli zammı, 2026 yılı için belli oldu. SSK Bağkur emeklisi maaşları belli olurken kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar için yeni bir düzenlemeye gidildi. Emekli maaşı düzenlemesi sonrasında milyonların merak ettiği maaş tablosu da yeniden şekillendi. Emekliye zam sürecinde tüm detaylar belli oldu. İşte merak edilenler ve maaş tablosu…

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! SSK Bağkur kök maaş hesabı değişti: İşte emekliye zam tablosu...

ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak 2026 itibari ile ortaya çıkan emekli zammı da belli oldu. SSK Bağkur emeklisi için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Bu hesapla beraber 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de tablo değişti. Sadece enflasyon rakamları göz önüne alındığında en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! SSK Bağkur kök maaş hesabı değişti: İşte emekliye zam tablosu...

Ancak 5 milyona yakın emeklinin maaş zammının en düşük emekli maaşının altında kalması nedeniyle kök aylıkları da etkiyecek yeni bir düzenlemeye gidildi. Kök maaşı düşük olanların maaşının yükselmesi için gereken yasal çalışma AK Parti tarafından geçtiğimiz hafta Meclis'e sunuldu.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! SSK Bağkur kök maaş hesabı değişti: İşte emekliye zam tablosu...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL

Yapılan düzenlemenin ardından en düşük emekli maaşı yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye çıkartıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! SSK Bağkur kök maaş hesabı değişti: İşte emekliye zam tablosu...

Güler , "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte %12,19, memur emekli sandığı %18,60 oranında artırılmaktadır. Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı %18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır." dedi. Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! SSK Bağkur kök maaş hesabı değişti: İşte emekliye zam tablosu...

HANGİ EMEKLİLER ZAMDAN YARARLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur'lular için taban maaş TBMM'de düzenlenen yasa ile belirleniyor. AK Parti tarafından sunulan en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin ardından en çok merak edilen konu, düzenlemenin hangi emeklileri kapsayacağı oldu.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! SSK Bağkur kök maaş hesabı değişti: İşte emekliye zam tablosu...

Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsayacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! SSK Bağkur kök maaş hesabı değişti: İşte emekliye zam tablosu...