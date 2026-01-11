Trend
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! SSK Bağkur kök maaş hesabı değişti: İşte emekliye zam tablosu...
Emekli zammı için belirlenen oranın ortaya çıkmasının ardından en düşük emekli maaşı zammı gündeme geldi. Yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 18,6 zamla 20 bin TL'ye yükseltildi. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren süreçte SSK Bağkur emeklisi kök maaş hesabı da değişti. Düzenleme ne zaman Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlanacak? Emekliye zam sürecinde merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:13