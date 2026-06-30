EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Hükümet ve AK Parti yönetimi milyonların merakla beklediği 20 bin TL'lik en düşük emekli aylığına temmuz ayında çıkacak enflasyon oranı doğrultusunda zam yapacak. Yasal düzenleme ve etki analizi çalışmaları da 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu oranına göre şekillenecek.