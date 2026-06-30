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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

Emekli zammı 2026 için yeni hesap ortaya çıktı. 3 Temmuz Cuma günü SSK, Bağkur emeklisinin Temmuz-Ocak 2026 döneminde alacağı zam oranı belli olacak. Şu ana kadar milyonlarca emekli yüzde 16.60'lık zammı garantiledi. Ekonomistlerin haziran ayı aylık enflasyon tahmini ise yüzde 1,04 oldu. Yeni hesaba göre emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekliye zam tablosu…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:34
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

Emekli zammı için belirlenecek oranın ortaya çıkmasına sadece sayılı günler kaldı. İlk 5 aylık toplam enflasyonun belli olmasıyla SSK, Bağkur zam oranı netleşmeye başladı. Ekonomistler haziran ayı enflasyon verisine ilişkin tahminlerini açıkladı. İşte emekliye zam tablosu… En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

EMEKLİ ZAMMI İÇİN İLK 5 ORAN BELLİ OLDU

Aylık enflasyon verileri ocakta yüzde 4.84, şubatta yüzde 2.96, martta yüzde 1.94, nisanda yüzde 4.18 ve mayısta yüzde 1.71 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 16.61 zam kesinleşti.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer aldı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında yüzde 1,71 artış göstermişti.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Haziran 2026 için piyasanın enflasyon tahmini yüzde 1.36 olarak şekillendi.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

Kulislere yansıyan bilgi de haziran enflasyonunun beklentilerin üzerinde çıkmayacağı yönünde. Bu durumda altı aylık enflasyonun yüzde 18 civarında şekillenmesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Hükümet ve AK Parti yönetimi milyonların merakla beklediği 20 bin TL'lik en düşük emekli aylığına temmuz ayında çıkacak enflasyon oranı doğrultusunda zam yapacak. Yasal düzenleme ve etki analizi çalışmaları da 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu oranına göre şekillenecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

Yüzde 1.36 civarında beklenen haziran enflasyonu dikkate alınırsa altı aylık enflasyon ortalaması yüzde 18 civarında şekillenecek ve en düşük emekli aylığı 23 bin 600 TL'ye çıkacak. Taban aylık için yapılacak Temmuz zammı için Meclis Genel Kurulu'ndan yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

Şu ana kadar açıklanan rakamlara göre maaş hesabı…

EMEKLİYE ZAM ORANLARI

Toplam enflasyon: %16.60
5 aylık enflasyon farkı: %5.04
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %12.40

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...

Ekonomistlerin tahminlerine göre hesabı

Toplam enflasyon: %17.82
6 aylık enflasyon farkı: %6.14
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %13.57

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı hesabı: Emekliye zam oranı tablosu...
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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