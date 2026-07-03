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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu… İşte emekliye zam oranı...

Emekli zammı hesaplaması 2026 için belirlenecek oran ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına yönelik 6 aylık toplam enflasyon belli oldu. SSK, Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? 20.000 lira alan emekli maaşı artış oranı ne kadar olacak? İşte emekliye zam tablosu…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:14
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu… İşte emekliye zam oranı...

Emekli zammı, 6 aylık toplam enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla belli oldu. Emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında maaş zammı alıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin alacağı 6 aylık toplam enflasyon ve yeni maaş tablosu belli oldu. İşte emekliye zam oranı...

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu… İşte emekliye zam oranı...

EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu… İşte emekliye zam oranı...

EMEKLİ MAAŞI OCAKTA NE KADAR OLDU?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu… İşte emekliye zam oranı...

TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu… İşte emekliye zam oranı...

EMEKLİYE ZAM SÜRECİNDE 6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Toplam enflasyon: %17.76
6 aylık enflasyon farkı: %6.09
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %13.52

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu… İşte emekliye zam oranı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacağına yönelik açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu… İşte emekliye zam oranı...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu… İşte emekliye zam oranı...
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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