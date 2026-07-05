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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Emekli zammı, Temmuz-Ocak 2026 dönemi için geçtiğimiz hafta cuma günü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 ile yüzde 1'in altında geldi. Böylelikle emekli zamlarına uygulanacak 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17,76 oldu. SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? En düşük emekli aylığı ne kadar oldu? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.07.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 10:00
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Emekli zammı artışlarının ortaya çıkmasının ardından gözler yeni maaş tablosuna çevrildi. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam oranı ne kadar odu? İşte emekli zammında tüm detaylar…

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayında enflasyon yüzde 0,99 olarak geldi. Yıllık enflasyon yüzde 32,11 olurken kira zamlarına uygulanacak 12 aylık ortalama yüzde 32,03 artış olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla emekli memur zamlarına uygulanacak oranlar da ortaya çıktı. SSK, Bağkur emeklisi yüzde 17,76 zam almaya hak kazandı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Toplam enflasyon: %17.76
6 aylık enflasyon farkı: %6.09
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %13.52

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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacağına yönelik açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası en düşük emekli aylığı Meclis gündemine geldi. En düşük emekli maaşının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Yeni en düşük emekli maaşından yaklaşık 5,1 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor. Teklif yasalaşırsa kök aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşları Hazine desteğiyle tamamlanacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşları hak sahiplerinin hesaplarına SGK takvimine göre yatırılacak. Ödeme tarihleri emeklilerin tahsis numaralarının son rakamına göre belirleniyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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