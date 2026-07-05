EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası en düşük emekli aylığı Meclis gündemine geldi. En düşük emekli maaşının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Yeni en düşük emekli maaşından yaklaşık 5,1 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor. Teklif yasalaşırsa kök aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşları Hazine desteğiyle tamamlanacak.