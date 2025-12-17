EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİSİ İÇİN NET ORAN

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerle belli olmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye yükseldi.