Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

Yeni yılda yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşına zam yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle 2026 yılında SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için 5 aylık zam oranı belli oldu. Emekliler şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı cebe koyarken, refah payı beklentisi de gündemde sıcaklığını koruyor. Merkez Bankası'nın yeni beklenti anketiyle emekli zammı 2026 oranı netleşti. Gelişmeler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için üçlü hesap ortaya çıktı. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? İşte ayrıntılı zam hesabı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 08:42
EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

Yeni yılda yaklaşık 17 milyon emekli maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026 emekli zammı için hesaplamalarını sürdürüyor. Kasım ayı enflasyon verileriyle 5 aylık zam oranı netleşti. Geriye ise Aralık ayı enflasyonu kaldı. Emekli maaşına zam hesabı Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketiyle bir kez daha değişti.

Peki emekli taban aylıkları kaç TL olacak? En düşük emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte milyonlar için yeni hesap tablosu...

EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİSİ İÇİN NET ORAN

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerle belli olmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye yükseldi.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

5 AYLIK CEPTEKİ ZAM ORANI

Emekli maaşına yapılacak zam için ilk hesap gerçekleşen enflasyon verilerine göre yapıldı. 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

5 aylık verilere göre zam tablosu şu şekilde:

EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu
EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ İPUCU

Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü.

Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,42 olacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,42 oranında bir zam alacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

TCMB Aralık ayı anketi yıl sonu beklentilerine göre güncel zam hesaplaması:

  • Yıllık Enflasyon Oranı: %31,17
  • 6 aylık toplam enflasyon: %12,42
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: %12,42
EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

TCMB anketine göre 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler için maaş tablosu aşağıdaki gibi oluşacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatılmıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilerek farkın kapatılması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

6 aylık enflasyonun yüzde 12,42 gerçekleşmesi halinde yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı yüzde 18,92'e çıkması muhtemel.

Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 20 bin 74 liraya yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve Bağ-Kur emeklisi için üçlü hesap! İşte yeni zam + refah payı tablosu

Refah payı ile 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler için maaş tablosu aşağıdaki gibi oluşacak.