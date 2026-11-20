Genç, 3 Ocak'ta açıklanacak kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin de maaş artışlarında dikkate alınacağını belirtti. Enflasyon oranının yüzde 10,5 veya yüzde 11 seviyelerine ulaşabileceğini öngören Genç, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı için 26 bin lira civarında bir rakama işaret etti.

Genç, bu konudaki değerlendirmesinde, "3 Ocak'ta açıklanacak asıl oran ise (Kasım ve Aralık verileri) gene bir ölçü olacak. Yani baz aldığımız bu %10; %10,5 olabilir, %11 arası olabilir emeklilerimiz için ufak bir oynama ile. Yani en düşük emekli aylığı SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 26.000 lira gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.