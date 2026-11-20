PRİM GÜNÜNE GÖRE REFAH PAYI FORMÜLÜ NASIL OLACAK?
Yılmaz'ın canlı yayında paylaştığı varsayımsal tabloda, prim ödeme gün sayısı arttıkça refah payı oranının da yükseldiği bir sistem ele alındı.
|Prim ödeme günü
|Örnek refah payı
|7.200–9.000 gün
|%20
|5.975–7.199 gün
|%15
|5.000–5.974 gün
|%10
|3.600–4.999 gün
|%5
YAŞA GÖRE REFAH PAYI NASIL DEĞİŞECEK?
Yılmaz'ın örnek modelinde emeklinin yaşı da refah payı oranını belirleyen kriterlerden biri olarak gösterildi. Buna göre ileri yaştaki emekliler için daha yüksek oranlı bir ilave artış öngörüldü.
|Emeklinin yaşı
|Örnek refah payı
|65 yaş ve üstü
|%20
|60–64 yaş
|%15
|55–59 yaş
|%10
|54 yaş ve altı
|%5