EMEKLİ ZAMMI HESABI 2026: 3 farklı zam oranı belli oldu! İşte yeni maaş tablosu...

Emekli zammı için enflasyona göre belirlenecek oran netleşmeye başladı. Ocak, şubat, mart, nisan aylarında ortaya çıkan toplam enflasyona göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Haziran Cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Böylelikle maaş zamlarına yansıyacak oran ortaya çıkmış olacak. Peki, emekliye zam sürecinde kim ne kadar alacak? İşte son verilere göre yeni maaş tablosu…

Giriş Tarihi: 27.05.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 09:21
SSK, Bağkur emeklisi maaşları temmuz ayında haziran enflasyonunun ortaya çıkmasıyla belli olacak. Yaklaşık 17 milyon emeklinin gözü 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verilerinde. Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı için yeni hesap ortaya çıktı. İşte detaylar…

MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Aylık TÜFE nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklandı. Ocak enflasyonu yüzde 4,84, şubat enflasyonu yüzde 2,96, mart enflasyonu yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.

4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

SSK, BAĞKUR emeklileri için belirlenecek tutar toplam enflasyon göre açıklanacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu.

4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi.

Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkararken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.

Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı.

Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.58
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
