EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU 2026: 16.881 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL alan ne kadar emekli maaşı alacak?

2026 yılına girmeye sayılı günler kala, yaklaşık 17 milyon emekli için Ocak ayı zam maratonu başladı. 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında temel belirleyici olacak. Sadece enflasyon farkı değil, aynı zamanda refah payı ve en düşük emekli maaşı (taban maaş) düzenlemesi de her zam dönemi değerlendiriliyor. Sarklı senaryolar konuşulurken, 4 farklı tablo üzerinden yeni maaş tahminleri hesaplandı.