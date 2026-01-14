EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 16.811 TL alan emekliye 20 bin TL’ye ek ikinci maaş yolda! İşte ayrıntılar...

EMEKLİLERE GELİR DESTEĞİ SAĞLANACAK

Sistemden özellikle emekliler de faydalanacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi neyse ona göre yardım yapılacak.

EKK'da, en düşük emekli maaşı alanların durumunun da yeni sistem içinde değerlendirilmesi benimsendi. Bu durumdaki emeklilere ilişkin kalıcı nasıl bir yol izlenebileceğine bakılacak ve gelir desteği sağlanacak.