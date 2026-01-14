Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 16.811 TL alan emekliye 20 bin TL'ye ek ikinci maaş yolda! İşte ayrıntılar...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 16.811 TL alan emekliye 20 bin TL'ye ek ikinci maaş yolda! İşte ayrıntılar...

Emekli zammı son dakika! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş artışı için 2025 yılında 16.811 TL olan en düşük aylık 2026 yılı için yüzde 18.6 artışla 20 bin TL'ye yükseltiliyor. En düşük emekli maaşı için gözler Meclis'ten yarın çıkacak sonuca çevrilirken, emeklileri sevindiren yeni bir gelişme daha yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen yeni sistem ile yeni yılda emeklilerin geliri artırılacak. Aynı zamanda bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.01.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 07:00
Yeni yılda emekli zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan ve TÜİK enflasyon verileri sonrası yüzde 12.19 artışla 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen en düşük emekli maaşı için AK Parti tarafından düğmeye basıldı.

Meclis'e sunulan teklif ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılıyor. En düşük aylıklarda yapılan artışın ardından gözler bayram ikramiyelerinde yapılacak artışa ve vatandaşlık maaşına çevrildi. İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLUYOR

Yüzde 12.19 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine hükümet çalışma yürüttü. Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Böylece en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye çıktı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.

Güler , "16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı %18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır." dedi.

VATANDAŞLIK MAAŞI İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen "gelir tamamlayıcı aile destek sistemi"nin kapsamı ve takvimi netleşmeye başladı. Önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlaması planlanan sistem daha sonra Türkiye geneline yaygınlaşacak.

EMEKLİLERE GELİR DESTEĞİ SAĞLANACAK

Sistemden özellikle emekliler de faydalanacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi neyse ona göre yardım yapılacak.

EKK'da, en düşük emekli maaşı alanların durumunun da yeni sistem içinde değerlendirilmesi benimsendi. Bu durumdaki emeklilere ilişkin kalıcı nasıl bir yol izlenebileceğine bakılacak ve gelir desteği sağlanacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde madde destek yapılacak.

İKRAMİYE İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM ORTAYA ÇIKTI

En düşük emekli maaşı düzenlemesi ve vatandaşlık maaşının ardından bir diğer önemli konu da ilk kez 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri.

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyelerde yapılacak artışı merak ediyor. Kulislerde bayram ikramiyesinin 1000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak ikramiyenin 5 bin TL olmasının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

GÖZLER TBMM'DEKİ OYLAMADA

En düşük emekli maaşı düzenlemesi bu perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak.

Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

HANGİ EMEKLİLER FAYDALANACAK?

Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsayacak.

İşte en düşük emekli maaşı için yeni kök maaş tablosu...