EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 16.811 TL alan emekliye 20 bin TL'ye ek ikinci maaş yolda! İşte ayrıntılar...
Emekli zammı son dakika! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş artışı için 2025 yılında 16.811 TL olan en düşük aylık 2026 yılı için yüzde 18.6 artışla 20 bin TL'ye yükseltiliyor. En düşük emekli maaşı için gözler Meclis'ten yarın çıkacak sonuca çevrilirken, emeklileri sevindiren yeni bir gelişme daha yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen yeni sistem ile yeni yılda emeklilerin geliri artırılacak. Aynı zamanda bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.01.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 07:00