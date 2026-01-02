Trend
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 16.881 TL alanlara zam + refah payı hesabı! Tabloya bak maaşını şimdiden öğren
Asgari ücret zammının ardından gözler SSK, BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zamma çevrildi. Mevcut maaşı 16.881 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL olan emekliler yeni yılda maaşları birkaç gün sonra belli olacak. Yapılan hesaplamalar ile 5 farklı zam oranı ortaya çıkıyor. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? Refah payı verilecek mi? Tabloya bak maaşını şimdiden öğren. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 02.01.2026 06:54