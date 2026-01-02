EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 16.881 TL alanlara zam + refah payı hesabı! Tabloya bak maaşını şimdiden öğren

1. SENARYO

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ila yüzde 33 olarak açıklamıştı. Buna göre ortalama olarak yıllık enflasyon yüzde 32 olacak. 6 aylık enflasyon ise yüzde 13,14 olacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 13,14 zam alacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 99 TL'ye çıkacak.