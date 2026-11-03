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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23.552 TL alan emekli için en güçlü 4 tahmin! İşte zam+ refah payı hesap tablosu
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 23.552 TL alan emekli için en güçlü 4 tahmin! İşte zam+ refah payı hesap tablosu
Temmuz'da 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşının, Ocak 2027'de ne kadar olacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için gözler bir kez daha TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi. Kritik veri öncesinde 4 güçlü tahmin öne çıkıyor. Aynı zamanda gündemde yer alan refah payı için de yüzde 5 ila yüzde 20 arasında 4 tahmin var. Peki taban aylık kaç lira olacak? Ne kadar refah payı verilecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.11.2026 07:12
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 07:47