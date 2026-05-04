Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarına yansıyacak 4 aylık toplam enflasyon oranı da belli oldu. En düşük emekli maaşı olan 20.000 liralık maaş yüzde kaç zamlanacak? Ocak ayında emekli yüzde 12,19 zam aldı. Temmuz 2026 emekli zammı ne kadar olacak? İşte yaklaşık 17 milyon kişiyi ilgilendiren yeni zam hesabı…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 10:46
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

Emekli zammı için belirleyici olacak nisan ayı enflasyon verisi ortaya çık. SSK, Bağkur emeklisi temmuz zammı için sadece 2 veri kaldı. Emeklinin temmuz ayında alacağı zamma yönelik hesaplamalar şimdiden başladı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

OCAK, ŞUBAT VE MART ENFLASYONU BELLİ OLDU

Öte yandan 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayına yönelik TÜFE verileri ortaya çıktı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 mart ayında yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

Bu oranlar hesaplandığında 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 10.04'e ulaştı. Mart ayından memur ve memur emeklilerine yansıtılacak bir enflasyon farkı oluşmadı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

OCAK AYI ZAMMI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Aralık 2026'da ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

OCAK AYI EMEKLİ ZAMMI HESABI

• Toplam enflasyon: %12.19
• 6 aylık enflasyon farkı: %6,85
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Kümülatif zam: %18,60

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞI HESABI

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına yönelik aylık enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle emekli maaşı hesabı için 4 aylık veri belli oldu. Aylık enflasyon 4,18 olarak açıkladı. Böylelikle toplam enflasyon yüzde 14,64 olurken ortaya çıkan enflasyon farkı yüzde 3.28 şeklinde hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

• Toplam enflasyon: %14,64
• 6 aylık enflasyon farkı: %3,28
• Toplu sözleşme zammı: %7
• Kümülatif zam: %10.51

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 4 aylık enflasyon belli oldu: 20.000 lira alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

6 AYLIK TAHMİNLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SSK #BAĞKUR #EMEKLİ ZAMMI #EMEKLİ MAAŞI