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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Milyonlarca memur, emekli, kamu çalışanı ve 65 yaş, dul ve yetim maaşı alan vatandaşın beklediği zam oranları belli oldu. Emekliye yüzde 17,76 zam yapılırken, memurlara ise yüzde 13,52 zam yapıldı. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından gözler maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Peki zamlı maaşlar ne zaman yatacak? En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten ne zaman geçecek? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2026 16:13 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 16:29
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın merakla beklediği haziran enflasyon rakamları açıklandı. Zamlı maaşların belli olmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

6 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 17,76'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 17,76 oranındaki 6 aylık enflasyona 23.552 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zammı cebe koydu.

En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL ve en düşük memur maaşı 70.258 TL seviyesine yükseldi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

SOSYAL YARDIMLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memurlara yapılacak zam ile birlikte 13 sosyal yardımda artış yaşandı. Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam netleşti.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6 bin 393 liralık yaşlılık aylığı 7 bin 257 liraya yükselirken, yüzde 75 hisseli dul maaşı 20 bin 495 lira 73 kuruşa, yetim maaşı ise 6 bin 833 lira 61 kuruşa yükseldi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TEKLİF TBMM'DE

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından gözler taban aylıklarda yapılacak artışa çevrildi. AK Parti söz konusu düzenleme için harekete geçti. TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile en düşük emekli aylığı 23.552 TL olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

TEKLİF NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Meclis NATO Zirvesi dolayısıyla gelecek hafta kapalı olacak. Bu nedenle en düşük emekli maaşına artışın TBMM'nin tatile çıkmadan yasalaşması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı maaş zamlarının kesinleşmesinin ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü ödeme takvimine çevrildi. Memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını farklı tarihlerde hesaplarında görecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları için ise ayrıca ödeme takvimi açıklanacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

MEMURLAR ZAMLI MAAŞLARINI 15 TEMMUZ'DA ALACAK

Kamu görevlileri maaşlarını her ayın 15'inde aldığı için temmuz ayındaki zam doğrudan 15 Temmuz'da hesaplara yansıyacak. Böylece memurlar yeni zamlı maaşlarını bu tarihten itibaren almaya başlayacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

MEMUR EMEKLİLERİNE MAAŞ FARKI ÖDENECEK

Emekli Sandığı (4/C) kapsamındaki emekliler maaşlarını ayın ilk günlerinde aldıkları için temmuz başındaki ödemelerini zam farkı yansımadan aldı. Oluşan maaş farklarının ödenebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ayrıca bir ödeme takvimi açıklaması bekleniyor. Henüz resmi tarih ilan edilmedi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

SSK EMEKLİLERİNE ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ

SSK (4A) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Ödeme günleri şöyle:

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • 7 olanlar: 18 Temmuz
  • 5 olanlar: 19 Temmuz
  • 3 olanlar: 20 Temmuz
  • 1 olanlar: 21 Temmuz
  • 8 olanlar: 22 Temmuz
  • 6 olanlar: 23 Temmuz
  • 4 olanlar: 24 Temmuz
  • 2 olanlar: 25 Temmuz
  • 0 olanlar: 26 Temmuz
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ZAMLI YATACAK

SSK ve Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin ödemeleri de kendi aylık ödeme dönemlerinde zamlı olarak hesaplara aktarılacak. Memur emeklilerinde olduğu gibi Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin maaş farklarına ilişkin ödeme tarihi ise SGK'nın yapacağı resmi duyuruyla netleşecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

SSK (4A) kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar: Her ay 17-26 tarihleri arasında, vefat eden kişinin tahsis numarasının son hanesine göre,

Bağ-Kur (4B) kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar: Her ay 25-28 tarihleri arasında,

Emekli Sandığı (4C) kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar: Maaşlar ayın 1-5'i arasında alıyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

SSK ve Bağ-Kur dul-yetim aylıkları, temmuzdaki normal ödeme günlerinde zamlı olarak yatırılacak.Emekli Sandığı kapsamındaki dul ve yetim aylıkları ise ay başında ödendiği için oluşan maaş farkı, SGK'nın ayrıca açıklayacağı tarihte hesaplara aktarılacak

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

65 yaş aylığı ile engelli aylıkları her ayın ilk haftasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu doğrultuda zamlı maaşların 5-10 Temmuz tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ise her ay 15'i civarında hesaplara aktarılıyor. Bakanlık, ödemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendiriyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlara verilen Evde Bakım Yardımı ödemeleri ise illere göre farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SSK #BAĞ KUR