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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli ve memura zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...
Milyonlarca memur, emekli, kamu çalışanı ve 65 yaş, dul ve yetim maaşı alan vatandaşın beklediği zam oranları belli oldu. Emekliye yüzde 17,76 zam yapılırken, memurlara ise yüzde 13,52 zam yapıldı. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından gözler maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Peki zamlı maaşlar ne zaman yatacak? En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten ne zaman geçecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.07.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 16:29