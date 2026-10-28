EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklileri mutlu edecek 2 zam formülü: İşte 23.552 TL alanlar için masadaki hesap

ARTIŞTA ADALET



AK Parti kurmayları, "En düşük emekli aylığı artışlarında, daha az prim ödeyenlerin daha fazla artış alması emekliler arasında adaletsizliğe neden oluyor. Çoğu zaman en düşük aylık alanlara diğer emeklilerden daha fazla zam yapılıyor. Bu sene yılbaşında yapılan zam da öyle oldu. Kök maaşlar üzerinden bir zam gündeme gelirse daha adaletli olur. Bunları çalışacağız" diye konuştu.