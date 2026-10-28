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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklileri mutlu edecek 2 zam formülü: İşte 23.552 TL alanlar için masadaki hesap
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklileri mutlu edecek 2 zam formülü: İşte 23.552 TL alanlar için masadaki hesap
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik açıklamasının ardından gözler yıl sonuna kadar yapılması planlanan düzenlemelere çevrildi. En düşük emekli aylığı için seyyanen zam ve enflasyonun üzerinde refah payı olmak üzere iki alternatif değerlendirilirken, olası artışlara ilişkin hesaplamalar da gündeme geldi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.10.2026 06:06
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 06:23