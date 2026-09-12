EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,32 oldu.

Yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 10,67 olması bekleniyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 10,67 zamla yaklaşık 26 bin 065 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.