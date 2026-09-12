Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

2027 Ocak ayında yapılacak emekli zammı için yeni enflasyon tahmini ortaya çıktı. OVP'nin yanı sıra Eylül Piyasa Katılımcıları Anketi 2027 yılında uygulanacak maaşlar için önemli ipuçları verdi. Peki, emekli taban aylığı Ocak ayında kaç TL'ye yükselecek? İşte masadaki son hesaplamalar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.09.2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 16:02
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için hesaplar yeniden şekillendi. OVP'nin ardından Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yükselmesi emekli aylıklarına yüzde 10'u aşan zam oranını gündeme getirdi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı yüzde 9,04 olarak hesaplanmıştı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Ancak Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da yüzde 10,07 olarak hesaplanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

TABAN AYLIK 25 BİN 924 LİRAYA ÇIKABİLİR

Mevcut 23 bin 552 liralık taban aylığın yüzde 10,07 oranında artırılması halinde en düşük emekli aylığının 25 bin 924 liraya yükselmesi gündeme gelecek. Bu senaryoda en düşük aylıktaki artış yaklaşık 2 bin 372 lira olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

MASADAKİ DİĞER TAHMİNLER NE YÖNDE?

Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedefi 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 28.4 oldu. OVP'de yer alna tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayındaki zam oranı yüzde 9,04 olacak.

OVP tahminlerine göre emekli taban aylığı 25 bin 681 liraya yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

TCMB'nin yıl sonu için açıkladığı yüzde 28'lik tahminin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor.

Bu tahmin gerçekleşmesi halinde, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 8,7 zamla yaklaşık 25 bin 601 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,32 oldu.

Yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 10,67 olması bekleniyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 10,67 zamla yaklaşık 26 bin 065 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 26.065 TL

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 24.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 26.088 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 26.170 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 26.414 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 26.561 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 25.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 27.175 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 27.260 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 27.515 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 27.668 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 26.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 28.262 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 28.350 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 28.616 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 28.774 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 27.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 29.349 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 29.441 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 29.717 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 29.881 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 28.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 30.436 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 30.531 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 30.817 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 30.988 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 29.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 31.523 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 31.622 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 31.918 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 32.094 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 30.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.018 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 33.201 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 40.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 43.480 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 43.616 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 44.024 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 44.268 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SSK #BAĞ KUR #MERKEZ BANKASI #EMEKLİ ZAMMI