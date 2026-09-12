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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı için yeni rakam! İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı
2027 Ocak ayında yapılacak emekli zammı için yeni enflasyon tahmini ortaya çıktı. OVP'nin yanı sıra Eylül Piyasa Katılımcıları Anketi 2027 yılında uygulanacak maaşlar için önemli ipuçları verdi. Peki, emekli taban aylığı Ocak ayında kaç TL'ye yükselecek? İşte masadaki son hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 12.09.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 16:02