EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur maaşına refah payı! İşte en düşük emekli maaşı için net rakam

EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Toplantıda iki senaryo masaya yatırıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 TL zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etkisi yapacaktı. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan 18.6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı.