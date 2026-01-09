Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur maaşına refah payı! İşte en düşük emekli maaşı için net rakam
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur maaşına refah payı! İşte en düşük emekli maaşı için net rakam
Son dakika haberi... Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bugün TBMM'ye sunulacak olan yasa teklifine odaklandı. Kritik süreç öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşına yüzde 12.9 zam yerine memurlara verilen zam oranı kadar yani yüzde 18.6 oranında zam yapılmasına karar verildi. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük yeni maaş...
Giriş Tarihi: 09.01.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 07:24