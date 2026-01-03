Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur'luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur'luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

Emekli maaş zammı son dakika... SSK, BAĞ-KUR emeklileri, asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zammın ardından maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Mevcut maaşı 16.881 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL olan emeklilerin maaşı pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak. Emekli zammı için bugüne kadar birçok oran gündeme gelirken, 33 ekonomistin beklentisi maaş zammı için en az ve en çok rakamı ortaya koydu. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? Refah payı verilecek mi? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:47
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zammın ardından gözler SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına yapılacak zam oranına çevrildi. Emekli işçi ve işveren maaşlarına yapılacak zam, Pazartesi günü 6 aylık TÜFE verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu olurken, 33 ekonomistin beklentileri en az ve en çok rakamı ortaya koydu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

ZAM İÇİN GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. TÜFE, temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55, Kasım ayı için ise yüzde 0.87 oldu. Yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, 5 aylık enflasyon yüzde 11.21 oldu.

Gözler şimdi 5 Ocak'ta 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE

5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TBMM'YE GELİYOR

Kök maaşı düşük olan emeklilerin enflasyona ezilmemesi için son yıllarda en düşük emekli maaşı TBMM'de düzenlenen yasa ile belirleniyor. Bu nedenle düzenlemenin torba yasa teklifi içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

Meclis'in ilk işi yeni yılda en düşük emekli maaşı teklifini hızla yasalaştırılıp ocak ayında emeklilerin zamlı maaşını alması olacak.

Refah payı verilmemesi halinde en düşük emeklilik maaşının yüzde 12-13 artışla 19 bin lira civarında yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

33 EKONOMİSTTEN ZAM İÇİN İPUCU

AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

Bu da yıllık enflasyonun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına yakın bir oranda gerçekleşmesi anlamına geliyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

Ekonomistlerin yüzde 0,55'lik enflasyon beklentisine göre ise toplam zam oranı yüzde 11,81 olacak, yüzde 1,24 olması halinde ise toplam zam oranı yüzde 12,58'e çıkacak.

Ekonomistlerin beklentisine göre en düşük emekli maaşı en az 18,874 TL 65 kuruş, en çok ise 19 bin 4 TL 63 kuruş olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

İşte emekli maaşları için en düşük ve en yüksek rakamlar...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı uygulamasını hayata geçirerek iki rakamı (memur ve işçi emekli maaş artış oranı) ocak ayında eşitlemişti.

Yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı en fazla yüzde 19,64, en az yüzde 17,92'ye çıkması muhtemel.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı en fazla 20 bin 196 TL'ye, en az ise 19 bin 906 liraya yükselecek.

Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

Refah payı ile birlikte 3 orana göre en az ve en çok emekli maaşları şu şekilde: