EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur'luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş
Emekli maaş zammı son dakika... SSK, BAĞ-KUR emeklileri, asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zammın ardından maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Mevcut maaşı 16.881 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL olan emeklilerin maaşı pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak. Emekli zammı için bugüne kadar birçok oran gündeme gelirken, 33 ekonomistin beklentisi maaş zammı için en az ve en çok rakamı ortaya koydu. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? Refah payı verilecek mi? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:47