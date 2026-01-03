EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur’luya zam + refah payı hesabı! İşte 16.881 TL alana en az maaş

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zammın ardından gözler SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına yapılacak zam oranına çevrildi. Emekli işçi ve işveren maaşlarına yapılacak zam, Pazartesi günü 6 aylık TÜFE verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu olurken, 33 ekonomistin beklentileri en az ve en çok rakamı ortaya koydu.