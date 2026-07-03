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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam TBMM'de... Refah payı gelecek mi? İşte cevabı
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam TBMM'de... Refah payı gelecek mi? İşte cevabı
Yaklaşık 16 milyon emekli için beklenen zam oranı belli oldu. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından gözler taban aylıklarda yapılacak artışa çevrildi. AK Parti söz konusu düzenleme için harekete geçti. TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile en düşük emekli aylığı 23.552 TL olacak. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu taban aylığa refah payı ihtimalini açıkladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 13:00