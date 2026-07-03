Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam TBMM'de... Refah payı gelecek mi? İşte cevabı

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam TBMM'de... Refah payı gelecek mi? İşte cevabı

Yaklaşık 16 milyon emekli için beklenen zam oranı belli oldu. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından gözler taban aylıklarda yapılacak artışa çevrildi. AK Parti söz konusu düzenleme için harekete geçti. TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile en düşük emekli aylığı 23.552 TL olacak. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu taban aylığa refah payı ihtimalini açıkladı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 13:00
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam TBMM’de... Refah payı gelecek mi? İşte cevabı

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, Temmuz ayında yapılacak zam oranın belli oldu. Enflasyon verilerinin ardından gözler kök aylıklarda yapılacak değişiklik için TBMM'ye çevrildi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam TBMM’de... Refah payı gelecek mi? İşte cevabı

6 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 17,76'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 17,76 oranındaki 6 aylık enflasyona şimdiden 23.552 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zammı cebe koydu.

En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL ve en düşük memur maaşı 70.258 TL seviyesine yükseldi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam TBMM’de... Refah payı gelecek mi? İşte cevabı

TABAN AYLIKTA ARTIŞ İÇİN TEKLİF TBMM'DE

En düşük emekli maaşı yasa ile belirleniyor. AK Parti taban aylıklarda yapılacak düzenleme için teklifi TBMM Başkanlığına sundu.

Söz konusu düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Video

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam TBMM’de... Refah payı gelecek mi? İşte cevabı

TEKLİF NE ZAMAN YASALAŞACAK?

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, söz konusu teklife için detayları paylaştı. Meclis'in NATO Zirvesi dolayısıyla gelecek hafta kapalı olacağını belirten Ağaoğlu, en düşük emekli maaşına artışın TBMM'nin tatile çıkmadan yasalaşacağını belirtti.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam TBMM’de... Refah payı gelecek mi? İşte cevabı

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Emekli taban aylığına refah payı ihtimaline ilişkin de bilgi veren Ağaoğlu, "Teklif şu anda 23.522 TL olarak Meclis'e sunuldu. Daha fazla yükseltilir mi? Şuanda bu konuda bir şey söylemek yanlış olur ama bizim aldığımız duyumlar daha fazla artış olmayacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AK PARTİ #EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI