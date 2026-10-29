Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL'yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL'yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin gelirini artırıcı yasal düzenleme için çalışmalar başladı. Daha önce de 20 önemli değişiklik yapılmıştı. Yıl sonuna kadar düzenleme çıkacak ve emeklilerin geliri artacak. Maaşlara refah payı eklenmesi gündemde. Peki kaç lira olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.10.2026 06:10
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 06:24