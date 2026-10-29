Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL'yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL'yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin gelirini artırıcı yasal düzenleme için çalışmalar başladı. Daha önce de 20 önemli değişiklik yapılmıştı. Yıl sonuna kadar düzenleme çıkacak ve emeklilerin geliri artacak. Maaşlara refah payı eklenmesi gündemde. Peki kaç lira olacak? İşte detaylar...

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FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2026 06:10 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 06:24
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere yönelik müjdeleri milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Açıklamada yıl sonuna kadar emeklilerin gelirini artıracak bir yasal düzenleme yapılacağı yönünde idi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

Yapılacak düzenleme ocak artışıyla mı ilgili?

Yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar devreye girecek olması ocak ayında yapılacak enflasyon artışıyla değil genel bir gelir artırıcı düzenleme olacağını gösteriyor. Ancak masada Ocak ayında bir refah payı artışı olması da düşünülüyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

Refah payı artışı kaç puan olabilir?

Ocak artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 olması hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 10-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

Artış hangi maaşlara olacak?

Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

Kök maaşlar ile ilgili bir gelişme olabilir mi?

Bilindiği gibi emeklilerin kök maaşları prim ödemelerine göre belirleniyor. Ancak emekliler arasında bu açıdan farklılıklar da oluşuyor. Bu farklılıkların giderilmesi için prim gün ve ödemeler dikkate alınarak kademeli kök maaşlara seyyanen artışlar söz konusu olabilir.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

Maaş artış sistemi değişebilir mi?

Emeklilerin maaş artışları farklı olarak yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alıyor. Dolayısıyla her zam döneminde emekliler arasında zam oranları bakımından farklılıklar oluşuyor. Bunları giderici bir düzenleme ortaya çıkabilir.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

Taban maaş uygulaması ile ilgili bir düzenleme olabilir mi?

Düşük maaş alan emeklilerin aylıkları Hazine desteği ile her zam döneminde belirlenen en düşük emekli maaşına tamamlanıyor. Burada kök maaşları farklı olsa da emekliler aynı rakamı alıyor. Yine taban maaşın hemen üzerinde aylıkları olan emekliler ise Hazine desteğinden yararlanamıyor. Dolasıyla burada da adaletin sağlanması söz konusu olabilir. Kök maaşlara yapılacak kademeli seyyanen artışlar ile her 6 ayda bir taban maaş belirleme ihtiyacı da ortadan kalkabilir.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

Bütçedeki kaynak belli mi?

Başkan Erdoğan açıklamasında 2027 bütçesinde bir kaynak oluşturulacağını da söyledi. Bakıldığında 2027 bütçesinde SGK için ayrılan kaynağın yüzde 66 arttığı görülüyor. Buradaki artış da emekliler için kullanılacak bölümün ayrıldığını gösteriyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

Emekliler için ek gelir getirici düzenlemeler olabilir mi?

Maaş düzenlemesi ve artışlarının dışında emekliler için bazı sosyal konular da gündeme gelebilir. Vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin de alınması gündemdeydi. Bunun yanı sıra enerji ve gıda desteği, kira konut yardımı, çocuk desteği de gündeme gelebilir.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık 30 bin TL’yi geçecek! İşte %5, %10, %15, %20 refah payı hesabı

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SSK #BAĞ KUR #EMEKLİ ZAMMI