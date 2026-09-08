EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Temmuz ayının ardından yeni zam hesabı için ipuçları bir biri ardına gelmeye devam ediyor. Ocak 2027'de yapılacak zam için 2. oran netleşirken, OVP ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri ile hesaplar netleşiyor.