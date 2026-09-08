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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılan zammın ardından Ocak ayına odaklandı. OVP'deki yeni hedefler ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri zam için yeni ipuçları veriyor. Peki, emekli taban aylığı Ocak ayında kaç TL'ye yükselecek? İşte masadaki son hesaplamalar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:25
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Temmuz ayının ardından yeni zam hesabı için ipuçları bir biri ardına gelmeye devam ediyor. Ocak 2027'de yapılacak zam için 2. oran netleşirken, OVP ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri ile hesaplar netleşiyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2. ORAN NETLEŞTİ

Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. Maaşlara yansıtılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. Böylelikle zam oranı şimdiden yüzde 3,65 oldu. 4 aylık verinin daha belli olması sonrası Ocak zammı ortaya çıkacak.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

ZAM TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedefi 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 28.4 oldu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,43 olarak açıklandı. Hem OVP, hem TCMB'nin, hem de piyasanın tahminin yükselmesiyle emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da yeniden şekillendi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

OVP'de yer alna tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayındaki zam oranı yüzde 9,04 olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

TCMB'nin yıl sonu için açıkladığı yüzde 28'lik tahminin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük yıl sonu TÜFE beklentisi gerçekleşirse, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun yaklaşık yüzde 9,92 seviyesinde olması öngörülüyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Bu senaryolara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de maaşlarına yüzde 8,70 ile yüzde 9,92 arasında zam gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 6 aylık enflasyon oranına göre artırılacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 8,7 zamla yaklaşık 25 bin 601 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

OVP tahminlerine göre emekli taban aylığı 25 bin 681 liraya yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda ise en düşük emekli aylığının yüzde 9,92 artışla yaklaşık 25 bin 888 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

MASADAKİ DİĞER ORAN

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 10,67 olması bekleniyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 10,67 zamla yaklaşık 26 bin 065 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 25.601 TL
  • Yüzde 9,04 zamlı: 25.681 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 25.888 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 26.065 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Mevcut maaş: 24.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 26.088 TL
  • Yüzde 9,04 zamlı: 26.170 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 26.381 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 26.561 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Mevcut maaş: 25.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 27.175 TL
  • Yüzde 9,04 zamlı: 27.260 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 27.480 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 27.668 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Mevcut maaş: 30.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 32.610 TL
  • Yüzde 9,04 zamlı: 32.712 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 32.976 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 33.201 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

Mevcut maaş: 40.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 43.480 TL
  • Yüzde 9,04 zamlı: 43.616 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 43.968 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 44.268 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#OVP #BAĞ KUR #EMEKLİ ZAMMI