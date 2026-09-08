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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Taban aylık için hesaplar sil baştan: İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam
Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılan zammın ardından Ocak ayına odaklandı. OVP'deki yeni hedefler ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri zam için yeni ipuçları veriyor. Peki, emekli taban aylığı Ocak ayında kaç TL'ye yükselecek? İşte masadaki son hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:25