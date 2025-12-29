EMEKLİ ZAMMI SON HESAP TABLOSU: 2026 Ocakta SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak 2026 zam oranlarına çevrildi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri öncesi tablo netleşmeye başladı. Yılsonu beklentileri ve refah payı formülleriyle birlikte; 16.881 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL alan emeklilerin yeni maaşları kalem kalem hesaplandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2026 emekli zammı hesaplama tabloları:
Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:24