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EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Yılın ikinci maaş artışı için geri sayım başlarken, TBMM'de taban aylık artışı için hazırlıklar başladı. Zam için masadaki oranlar netleşmeye başladı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 07:02
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yanı sıra memur emeklileri de Temmuz ayında yapılacak zam için 3 Temmuz'a odaklandı. Zam için masadaki oranlar netleşirken kök aylıklarda yapılacak değişiklik için TBMM'de hazırlıkların başladı.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

YÜZDE 16.60'LİK ZAM CEPTE

TÜİK taarfından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 16.60'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 16.60 oranındaki 5 aylık enflasyona şimdiden 23.322 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12.41'lik zammı cebe koydu

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

Sabah gazetesi muhabiri Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına yükseltilmesini öngören düzenleme için hazırlıklara başladı.

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EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

TCMB'DEN ZAM İÇİN YENİ İPUCU

Haziran enflasyonuna ilişkin bugüne kadar; yüzde 1, 1.37, 1.52, 1.6 ve 1.71 olmak üzere 5 oran öne çıkıyordu. Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları anketi ile Haziran ayı TÜFE beklentileri daha da netleşti.

Ankete katılan 68 reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonelin ortalama tahmini yüzde 1.36 oldu.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLACAK

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 18,19'luk zammı garantileyecek.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

ZAM İÇİN YENİ İPUCU

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'de emekli maaşı zammına yapılacak zam için ipucu verdi. Ankete göre katılımcılar, haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.25 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.23 olarak çıkabilecek. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 19.23, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7,41'lik enflasyon farkı ile toplamda 14,93 zam yapılacak.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan 20 bin TL'lik en düşük emekli maaşı yüzde 18,19 zam yapılırsa 23.638 TL'ye, yüzde 19,23 zam yapılırsa 23 bin 846 liraya çıkacak

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek.

Enflasyon farkı yüzde 7.41'e ulaşırsa ise en düşük memur maaşı 71 bin 130 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 918 liraya yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

EMEKLİYE ÇİFTE ARTIŞ KAPIDA

Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte emeklilerin kök aylıkları ve ek ödemeleri yeniden hesaplanacak. Aylıklarla birlikte kök aylık üzerinden hesaplanan ve her ay vergi iadesi şeklinde yatırılan "Ek Ödeme Tutarı"nda da artış yaşanacak

Ek Ödeme Tutarı yüzde 4 olarak uygulanıyor. Daha düşük maaşı olanlar için ek ödeme oranı yüzde 5'e çıkıyor.

Örneğin 30 bin lira maaşı olan bir emekliye yüzde 4 ek ödeme olarak 1.200 TL daha ödeniyor.
Bankaya yatan para 31.200 TL'ye çıkıyor.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

Emeklilere yapılan artışlar kök aylığa uygulandığı için yüzde 4'lük ek ödeme de otomatik yine artıyor.

Örneğin 30 bin lira kök maaşı olan bir emeklinin temmuzda maaşının yüzde 18 arttığı düşünülürse kök aylığı 5.400 TL artışla 35.400 TL'ye çıkacak. Bu durumda daha önce 1.200 TL olan ek ödemesi de 1.416 TL olacak. Bu durumda bankaya yatırılacak para 31.200 TL'den 36.816 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

KÖK MAAŞ VE EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler, kök maaş ve ek ödeme detaylarını e-Devlet üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" ekranından kontrol edebiliyor. Bu ekranda "aylık tutarı" kök maaşı, "ek ödeme" ise yüzde 4–5'lik ilave ödemeyi gösteriyor.

Taban maaşın altında kalan durumlarda ise "5510 Ek 19 Miktarı" bölümünde Hazine desteğiyle yapılan tamamlayıcı ödeme yer alıyor.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

Tahminlere göre SSK ve Bağkur'lular için oluşan zam tablosu şu şekilde:

MEVCUT MAAŞ: 20.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 23.320 TL
%18,19 zamlı: 23.638 TL
%19,23 zamlı: 23.846 TL

MEVCUT MAAŞ: 25.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 29.150 TL
%18,19 zamlı: 29.548 TL
%19,23 zamlı: 29.808 TL

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

MEVCUT MAAŞ: 30.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 34.980 TL
%18,19 zamlı: 35.457 TL
%19,23 zamlı: 35.769 TL

MEVCUT MAAŞ: 35.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 40.810 TL
%18,19 zamlı: 41.366 TL
%19,23 zamlı: 41.731 TL

MEVCUT MAAŞ: 40.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.640 TL
%18,19 zamlı: 47.274 TL
%19,23 zamlı: 47.692 TL

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

4C'li memur emeklisi için oluşan zam şu şekilde:

MÜSTEŞAR 1/1

Mevcut: 98.784 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 111.043 TL
%13,93 zamlı: 112.540 TL
%14,93 zamlı: 113.532 TL

GENEL MÜDÜR 1/1

Mevcut: 87.541 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 98.405 TL
%13,93 zamlı: 99.756 TL
%14,93 zamlı: 100.611 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4

Mevcut: 34.955 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 39.293 TL
%13,93 zamlı: 39.825 TL
%14,93 zamlı: 40.174 TL

MEMUR (LİSANS) 1/4

Mevcut: 27.584 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 31.007 TL
%13,93 zamlı: 31.425 TL
%14,93 zamlı: 31.702 TL

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%13,93 zamlı: 47.004 TL
%14,93 zamlı: 47.490 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

Mevcut: 58.010 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 65.209 TL
%13,93 zamlı: 66.068 TL
%14,93 zamlı: 66.671 TL

BAŞKOMİSER 1/4

Mevcut: 42.175 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 47.409 TL
%13,93 zamlı: 48.043 TL
%14,93 zamlı: 48.472 TL

POLİS MEMURU 1/4

Mevcut: 41.484 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.632 TL
%13,93 zamlı: 47.259 TL
%14,93 zamlı: 47.678 TL

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%13,93 zamlı: 47.004 TL
%14,93 zamlı: 47.490 TL

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 42.013 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 47.227 TL
%13,93 zamlı: 47.882 TL
%14,93 zamlı: 48.286 TL

TEKNİSYEN (LİSE) 1/4

Mevcut: 29.946 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 33.662 TL
%13,93 zamlı: 34.121 TL
%14,93 zamlı: 34.417 TL

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran

PRATİSYEN HEKİM 1/4

Mevcut: 60.510 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 68.019 TL
%13,93 zamlı: 68.854 TL
%14,93 zamlı: 69.544 TL

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 70.904 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 79.703 TL
%13,93 zamlı: 80.800 TL
%14,93 zamlı: 81.490 TL

İMAM-HATİP

Mevcut: 41.321 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%13,93 zamlı: 47.004 TL
%14,93 zamlı: 47.490 TL

AVUKAT 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%13,93 zamlı: 47.004 TL
%14,93 zamlı: 47.490 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SSK #BAĞKUR #EMEKLİ MAAŞI