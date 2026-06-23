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EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam hazırlıkları başladı! Tabloya bak öğren... İşte en net 2 oran
Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Yılın ikinci maaş artışı için geri sayım başlarken, TBMM'de taban aylık artışı için hazırlıklar başladı. Zam için masadaki oranlar netleşmeye başladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 07:02