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EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

SSK, Bağkur ve memur emeklileri Temmuz ayında yapılacak zam için hesaplamalara devam ediyor. Gözler 3 Temmuz'a çevrilirken 3 farklı yeni senaryo gündeme geldi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2026 06:11 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 07:55
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

Emekli maaşlarında Temmuz 2026 zammı için geri sayım hızla sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyonu öncesi yeni senaryolar gündeme gelmeye devam ediyor. Mevcut enflasyon verileri ve beklentiler üzerinden 3 farklı senaryoda hesaplanan rakamlar en düşük emekli maaşına yapılabilecek artışı gözler önüne seriyor.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

5 AYLIK ZAM ORANI CEPTE

TÜİK taarfından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 16.60'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 16.60 oranındaki 5 aylık enflasyona şimdiden 23.322 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12.41'lik zammı cebe koydu.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

Sabah gazetesi muhabiri Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına yükseltilmesini öngören düzenleme için hazırlıklara başladı.

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EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÜNDEMDEKİ 3 FARKLI ORAN

5 aylık enflasyon üzerinden yapılan hesaplamalara göre en düşük 20 bin lira seviyesindeki emekli aylığının en az 23 bin 233 liraya yükselecek.

Haziran ayı enflasyon verisinin de netleşmesiyle birlikte, yılın ilk 6 ayındaki toplam enflasyonun yüzde 18 ila yüzde 25 arasında oluşması bekleniyor. Bu beklenti doğrultusunda, en düşük emekli aylığına yapılacak artış için üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

1. SENARYO

İlk beklenti Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan tahminlerden oluşuyor. Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18 civarına ulaşacak.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

Bu durumunda SSK ve Bağkur emeklileri için en düşük maaşının yaklaşık 3 bin 600 lira artışla 23 bin 600 lira civarına yükselmesi öngörülüyor.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

2. SENARYO

6 aylık enflasyon beklentilerin üstünde gelmesi halinde en fazla yüzde 25 civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Daha yüksek artış senaryosuna göre en düşük emekli maaşının 5 bin lira artışla 25 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

3. SENARYO

Üçüncü senaryoda ise her iki tahminin orta seviyesi, yani yüzde 20'lik artış baz alınıyor. Bu durumda emekli taban aylığının 4 bin lira yükselerek 24 bin lira seviyesine ulaşabilecek.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ALACAK?

Altı aylık enflasyonun yüzde 18 seviyesinde gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklisi maaşlarında yaklaşık yüzde 13,8, yüzde 20 olması durumunda yüzde 15,7, yüzde 25'e yükselmesi halinde ise yaklaşık yüzde 20,5 oranında artış masada olacak.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

Bu durumda memur ve memur emeklisi maaşlarının ulaşacağı tablo şu şekilde:

6 Aylık Enflasyon Tahmini Memur Zammı En Düşük Memur Maaşı En Düşük Memur Emeklisi Maaşı
%18 %13,75 70.399 TL 31.590 TL
%20 %15,68 71.595 TL 32.126 TL
%25 %20,49 74.572 TL 33.461 TL
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

Tahminlere göre SSK ve Bağkur'lular için oluşan zam tablosu şu şekilde:

20.000 TL maaş

  • Yüzde 18 zam: 23.600 TL
  • Yüzde 20 zam: 24.000 TL
  • Yüzde 25 zam: 25.000 TL

25.000 TL maaş

  • Yüzde 18 zam: 29.500 TL
  • Yüzde 20 zam: 30.000 TL
  • Yüzde 25 zam: 31.250 TL

30.000 TL maaş

  • Yüzde 18 zam: 35.400 TL
  • Yüzde 20 zam: 36.000 TL
  • Yüzde 25 zam: 37.500 TL

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

35.000 TL maaş

  • Yüzde 18 zam: 41.300 TL
  • Yüzde 20 zam: 42.000 TL
  • Yüzde 25 zam: 43.750 TL

40.000 TL maaş

  • Yüzde 18 zam: 47.200 TL
  • Yüzde 20 zam: 48.000 TL
  • Yüzde 25 zam: 50.000 TL
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

4C'li memur emeklisi için oluşan zam şu şekilde:

MÜSTEŞAR 1/1

  • Mevcut: 98.784 TL
  • %13,75 zamlı: 112.367 TL
  • %15,68 zamlı: 114.274 TL
  • %20,49 zamlı: 119.026 TL

GENEL MÜDÜR 1/1

  • Mevcut: 87.541 TL
  • %13,75 zamlı: 99.579 TL
  • %15,68 zamlı: 101.268 TL
  • %20,49 zamlı: 105.478 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans) 1/4

  • Mevcut: 34.955 TL
  • %13,75 zamlı: 39.761 TL
  • %15,68 zamlı: 40.435 TL
  • %20,49 zamlı: 42.117 TL

MEMUR (Lisans) 1/4

  • Mevcut: 27.584 TL
  • %13,75 zamlı: 31.377 TL
  • %15,68 zamlı: 31.909 TL
  • %20,49 zamlı: 33.236 TL
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

ÖĞRETMEN 1/4

  • Mevcut: 41.321 TL
  • %13,75 zamlı: 47.000 TL
  • %15,68 zamlı: 47.648 TL
  • %20,49 zamlı: 49.788 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

  • Mevcut: 58.010 TL
  • %13,75 zamlı: 65.986 TL
  • %15,68 zamlı: 67.106 TL
  • %20,49 zamlı: 69.896 TL

BAŞKOMİSER 1/4

  • Mevcut: 42.175 TL
  • %13,75 zamlı: 47.974 TL
  • %15,68 zamlı: 48.788 TL
  • %20,49 zamlı: 50.818 TL

POLİS MEMURU 1/4

  • Mevcut: 41.484 TL
  • %13,75 zamlı: 47.188 TL
  • %15,68 zamlı: 47.989 TL
  • %20,49 zamlı: 49.983 TL
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

HEMŞİRE (Lisans) 1/4

  • Mevcut: 41.321 TL
  • %13,75 zamlı: 47.000 TL
  • %15,68 zamlı: 47.648 TL
  • %20,49 zamlı: 49.788 TL

MÜHENDİS 1/4

  • Mevcut: 42.013 TL
  • %13,75 zamlı: 47.790 TL
  • %15,68 zamlı: 48.601 TL
  • %20,49 zamlı: 50.621 TL

TEKNİSYEN (Lise) 1/4

  • Mevcut: 29.946 TL
  • %13,75 zamlı: 34.064 TL
  • %15,68 zamlı: 34.642 TL
  • %20,49 zamlı: 36.082 TL
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

PROFESÖR 1/4

  • Mevcut: 70.904 TL
  • %13,75 zamlı: 80.651 TL
  • %15,68 zamlı: 82.020 TL
  • %20,49 zamlı: 85.432 TL

İMAM-HATİP

  • Mevcut: 41.321 TL
  • %13,75 zamlı: 47.000 TL
  • %15,68 zamlı: 47.648 TL
  • %20,49 zamlı: 49.788 TL

AVUKAT 1/4

  • Mevcut: 41.321 TL
  • %13,75 zamlı: 47.000 TL
  • %15,68 zamlı: 47.648 TL
  • %20,49 zamlı: 49.788 TL
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

EMEKLİYE ÇİFTE ARTIŞ KAPIDA

Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte emeklilerin kök aylıkları ve ek ödemeleri yeniden hesaplanacak. Aylıklarla birlikte kök aylık üzerinden hesaplanan ve her ay vergi iadesi şeklinde yatırılan "Ek Ödeme Tutarı"nda da artış yaşanacak

Ek Ödeme Tutarı yüzde 4 olarak uygulanıyor. Daha düşük maaşı olanlar için ek ödeme oranı yüzde 5'e çıkıyor.

Örneğin 30 bin lira maaşı olan bir emekliye yüzde 4 ek ödeme olarak 1.200 TL daha ödeniyor.
Bankaya yatan para 31.200 TL'ye çıkıyor.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

Emeklilere yapılan artışlar kök aylığa uygulandığı için yüzde 4'lük ek ödeme de otomatik yine artıyor.

Örneğin 30 bin lira kök maaşı olan bir emeklinin temmuzda maaşının yüzde 18 arttığı düşünülürse kök aylığı 5.400 TL artışla 35.400 TL'ye çıkacak. Bu durumda daha önce 1.200 TL olan ek ödemesi de 1.416 TL olacak. Bu durumda bankaya yatırılacak para 31.200 TL'den 36.816 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

KÖK MAAŞ VE EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler, kök maaş ve ek ödeme detaylarını e-Devlet üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" ekranından kontrol edebiliyor. Bu ekranda "aylık tutarı" kök maaşı, "ek ödeme" ise yüzde 4–5'lik ilave ödemeyi gösteriyor.

Taban maaşın altında kalan durumlarda ise "5510 Ek 19 Miktarı" bölümünde Hazine desteğiyle yapılan tamamlayıcı ödeme yer alıyor.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SSK #BAĞKUR #EMEKLİ MAAŞI