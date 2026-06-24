Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar
SSK, Bağkur ve memur emeklileri Temmuz ayında yapılacak zam için hesaplamalara devam ediyor. Gözler 3 Temmuz'a çevrilirken 3 farklı yeni senaryo gündeme geldi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 06:11
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 07:55