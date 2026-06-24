EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 3 farklı yeni senaryo! İşte masadaki rakamlar

EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÜNDEMDEKİ 3 FARKLI ORAN

5 aylık enflasyon üzerinden yapılan hesaplamalara göre en düşük 20 bin lira seviyesindeki emekli aylığının en az 23 bin 233 liraya yükselecek.

Haziran ayı enflasyon verisinin de netleşmesiyle birlikte, yılın ilk 6 ayındaki toplam enflasyonun yüzde 18 ila yüzde 25 arasında oluşması bekleniyor. Bu beklenti doğrultusunda, en düşük emekli aylığına yapılacak artış için üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor.