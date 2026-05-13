EMEKLİLERE MAAŞ + İKRAMİYE! Emekli maaşı bayramdan önce mi yatacak? İşte gün gün ödeme takvimi

ÇİFT EMEKLİ AYLIĞI ALANLAR

Çift aylık alanlara iki ayrı ikramiye ödenmeyecek. İki ayrı emekli aylığı bulunanlar en yüksek ödemeye imkan veren aylığı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek. Örneğin hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişiye, kendi emekliliği yüksekse sadece o aylık üzerinden ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.