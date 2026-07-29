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Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta'dan 17 milyon emekliye büyük kampanya
Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta'dan 17 milyon emekliye büyük kampanya
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Sigorta arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında emeklilere yönelik yeni kampanya başlatıldı. Emekliler Tamamlayıcı Sağlık, Konut, Kasko ve Trafik Sigortalarında yüzde 30'a varan indirimlerden ve vade farksız 12 taksit imkânından yararlanabilecek. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.07.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 06:27