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Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta'dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Sigorta arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında emeklilere yönelik yeni kampanya başlatıldı. Emekliler Tamamlayıcı Sağlık, Konut, Kasko ve Trafik Sigortalarında yüzde 30'a varan indirimlerden ve vade farksız 12 taksit imkânından yararlanabilecek. İşte ayrıntılar...

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Giriş Tarihi: 29.07.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 06:27
Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli vatandaşlara sigorta işlemlerinde ödeme avantajları ve yüzde 30'a kadar indirim kolaylığı sağlanması amacıyla Türkiye Sigorta ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

Kampanya kapsamında, Emekli Dijital Kart sahiplerine Tamamlayıcı Sağlık, Konut, Kasko ve Trafik Sigortalarında özel indirimler ile vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sunuluyor. Kampanyaya ilişkin iş birliği protokolü Ankara'da düzenlenen toplantıda, SGK Başkanı Yunus Elitaş ile Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak arasında imzalandı.

Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

17 MİLYON EMEKLİ İÇİN ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ

SGK Başkanı Yunus Elitaş, 17 milyon emeklinin faydalanabileceği örnek bir iş birliğini hayata geçirildiğini belirterek, SGK ile Türkiye Sigorta arasında "Dijital Emekli Doğrulama Servisi İş Birliği ve Veri Paylaşım Protokolü'nün imzalandığını söyledi. Elitaş, "Protokol kapsamında geliştirilen Dijital Emekli Doğrulama Servisi ile kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden oluşturdukları Emekli Dijital Kart bilgisi, vatandaşımızın açık rızasının bulunması halinde doğrulanarak işlemler hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecektir" dedi.

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Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

Vatandaşlardan herhangi bir fiziki belge talep edilmeyeceğini, doğrulama işlemlerinin tamamen dijital ortamda, güvenli ve hızlı bir şekilde yapılacağını belirten Elitaş, "Sosyal Güvenlik Kurumu olarak dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı, bürokrasiyi azaltmayı ve kamu hizmetlerinde etkinliği artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

ÖDEME KOLAYLIĞI
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da, şunları anlattı:

"Kamu ve özel sektörün ortak sorumluluğuyla geliştirilen bu iş birliği sayesinde Emekli Dijital Kart sahibi vatandaşlarımız Tamamlayıcı Sağlık, Konut, Kasko ve Trafik Sigortalarında özel indirimlerden yararlanırken, vade farksız 12 taksite varan ödeme kolaylığına da sahip oluyor.

Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında sektörde ilk kez sigortalanma yaşını 70'e kadar yükselterek daha fazla emeklimizi güvence kapsamına alırken, genişletilmiş asistans hizmetlerimizle poliçe teminatlarının ötesine geçen bir hizmet sunuyoruz."

Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

VADE FARKSIZ 12 TAKSİT İMKÂNI
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında, ilk kez sigorta yaptıranlara sunulan yüzde 15 hoş geldin indirimine ilaveten yüzde 15 emekli indirimi sağlanıyor. Konut Sigortasında yüzde 30, Kasko Sigortasında yüzde 10, Trafik Sigortasında yüzde 5 indirim sunulurken tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme planı yapılabiliyor.

Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

Kasko ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası peşin ödemelerinde ise ilave yüzde 10 indirim imkânı tanınıyor. Kampanya, 29 Temmuz - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek yeni ve yenilenecek poliçelerde geçerli olacak.

Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

KONUT VE ARAÇ DA VAR
Konut Sigortası ile emekliler, deprem başta olmak üzere yangından doğal afetlere, hırsızlıktan su baskınına, elektronik cihaz hasarlarından cam kırılmasına, komşuluk ve kiracılıktan kaynaklanan mali mesuliyetlere kadar karşılaşılabilecek pek çok riske karşı evlerini ve eşyalarını kapsamlı şekilde güvence altına alıyor.

Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

Kampanya kapsamındaki kasko sigortası, emeklilerin araçlarını çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık, sel, dolu ve diğer doğal afetler gibi beklenmedik risklere karşı korurken geniş teminat yapısı, yaygın anlaşmalı servis ağı ile yüksek hizmet standardı sunuyor.

Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

YAŞ SINIRI 70'E ÇIKARILDI
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında indirimlere ek olarak ilk kez TSS poliçesi alacak emeklilerimize özel sigort alanma yaş sınırı 64'ten 70'e kadar yükseltildi. Böylece, daha fazla emeklinin bu güvenceden yararlanabilmesine imkân sağlandı.

Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran SGK emeklilerine limitsiz yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlarına ek olarak; göz muayene ve diş sağlığı tarama paketi, check-up, online doktor muayene hizmeti ve daha birçok ayrıcalığı içeren kapsamlı Asistans Hizmet Paketi de sunuluyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #SGK #TÜRKİYE SİGORTA #EMEKLİ