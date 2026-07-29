Emeklilere özel yüzde 30 indirim! SGK ve Türkiye Sigorta’dan 17 milyon emekliye büyük kampanya

KONUT VE ARAÇ DA VAR

Konut Sigortası ile emekliler, deprem başta olmak üzere yangından doğal afetlere, hırsızlıktan su baskınına, elektronik cihaz hasarlarından cam kırılmasına, komşuluk ve kiracılıktan kaynaklanan mali mesuliyetlere kadar karşılaşılabilecek pek çok riske karşı evlerini ve eşyalarını kapsamlı şekilde güvence altına alıyor.