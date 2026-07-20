Trend Galeri Trend Ekonomi Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Yeni maaş hesaplamalarının ardından emeklilerin beklediği zam farkı ödemeleri için süreç başladı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için yapılacak ek ödemelerin tutarı, maaş türüne ve zam oranlarına göre değişiklik gösterecek. İşte emekliye yatırılacak zam farklarına ilişkin tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.07.2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 07:57
Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Emeklilerin beklediği zam farkı ödemeleri için tarih yaklaşıyor. Yeni maaşları belirlenen emekliler, oluşan fark tutarlarının hesaplara yatırılmasını bekliyor.

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Emekli Sandığı kapsamında bulunan vatandaşlar ile taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için fark ödemelerinin bu ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Milyonlarca emeklinin yeni maaş hesaplamaları tamamlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,76 oranında, memur emeklileri için ise yüzde 13,52 oranında zam uygulandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başladı. Bağ-Kur emeklileriyle birlikte ödemeler 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Maaşlar, yapılan yüzde 17,76'lık artış oranı üzerinden hesaplanarak yatırılıyor.

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaşlara yüzde 17,76 oranında zam yansıtıldı. Ancak yapılan artış sonrasında maaşı 20 bin TL'nin altında kalan emekliler, mevcut düzenleme kapsamında yine 20 bin TL ödeme aldı.

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Taban maaşın 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından aradaki farklar da hesaplara aktarılacak.

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Bu kapsamda 20 bin TL maaş alan emeklilere 3 bin 552 TL fark ödemesi yapılacak. Daha düşük maaş alanların ödemeleri de yeni taban maaş seviyesine tamamlanacak. Fark ödemelerinin ise ay sonunda belirlenecek takvim doğrultusunda yapılması bekleniyor.

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM FARKI ÖDEMESİ

Memur emeklileri maaşlarını ay başında aldığı için yüzde 13,52'lik zam artışı mevcut ödemelere yansımadı. Oluşan zam farklarının önümüzdeki günlerde ödenmesi beklenirken, ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak.

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Memur emeklilerinin tamamı aylık ödeme almıyor. Bazı emekliler maaşlarını üç aylık dönemler halinde alabiliyor. Bu nedenle yapılacak zam farkı ödemesi de ödeme dönemine göre değişecek.

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Aylık maaş alan memur emeklilerine temmuz ayı için bir aylık fark ödemesi yapılacak. Üç aylık ödeme alan emeklilerde ise dönemlere göre farklı tutarlarda fark oluşacak.

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Mayıs-haziran-temmuz döneminde maaş alanlara 1 aylık, haziran-temmuz-ağustos döneminde maaş alanlara 2 aylık, temmuz-ağustos-eylül döneminde maaş alanlara ise 3 aylık zam farkı ödenecek.

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 13,52'lik temmuz zammının ardından en düşük memur maaşı 27 bin 772 TL'den 31 bin 527 TL seviyesine yükseldi. En düşük maaşta 3 bin 755 TL artış meydana geldi.

Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor

Buna göre bir aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 bin 755 TL ödeme yapılacak. Üç aylık zam farkı hakkı bulunan emekliler ise en az 11 bin 265 TL tutarında ek ödeme alacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BAĞ KUR #SSK #EMEKLİ