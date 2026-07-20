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Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor
Emeklilere zam farkı ödemesi geliyor! Temmuz 2026’da kim ne kadar fark alacak? Ödeme tarihleri belli oluyor
Yeni maaş hesaplamalarının ardından emeklilerin beklediği zam farkı ödemeleri için süreç başladı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için yapılacak ek ödemelerin tutarı, maaş türüne ve zam oranlarına göre değişiklik gösterecek. İşte emekliye yatırılacak zam farklarına ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2026 07:45
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 07:57