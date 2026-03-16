Trend Ekonomi Emeklileri yakından ilgilendiriyor: Bayram öncesi hesaplarda olacak! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor...

Emekli maaşı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında duyurduğu müjdeye göre, ödemeler 14 Mart'tan itibaren yapılmaya başlandı ve 19 Mart'a kadar sürecek. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2026 08:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyeleri ile emekli maaşlarının 14 Mart'tan itibaren aynı anda hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca bu ayki emekli maaşlarını da öne çekiyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2026 YILINDA İKRAMİYE 4 BİN TL

Emeklilere çifte bayram yaşatacak ödemeler 14-19 Mart tarihleri arasında hesaplara geçecek. 2026 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi ise bölgede yaşanan savaş ve bütçe imkanları doğrultusunda 4 bin TL olarak belirlendi.

TOPLAM ÖDEME 150 MİLYAR TL'Yİ BULACAK

Yaklaşık 17,7 milyon emekliye ödenecek Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin toplam tutarının 150 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam 84,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyeleri şu kişiler tarafından alınabilecek:

SGK'den emekli aylığı, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile hak sahipleri.

ÖDEMELER HİSSE ORANINA GÖRE

Emekli olanlar ikramiyenin tamamını alacak; dul ve yetim aylığı alanlar ise hisse oranına göre ödemeden faydalanacak. Çift emekli aylığı alanlar ise iki ayrı ikramiye almayacak, sadece daha yüksek ödemeye imkan veren aylıkları üzerinden ikramiye alabilecek.

Bayram ikramiyeleri, emekli maaşlarının yatırıldığı bankalardaki hesaplara aktarılıyor. 14 Mart itibarıyla başlayan ödemeler 19 Mart'a kadar sürecek.