Emeklilerin beklediği refah payı formülü ortaya çıktı! AK Partili isim tarih ve rakam verdi

Develi, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"2023 yılında çalışan memurlara verilen seyyanen farktan sonra, ki 8 bin 77 liraydı şu an bordrolara bu 25 bin lira olarak yansımış vaziyette, bundan dolayı ciddi bir makasta artış durumu söz konusu oldu. Ve bundan dolayı da emekli olma motivasyonu birçok arkadaşımızda şu anda yok, çünkü maaşlarda ciddi anlamda bir düşüş durumu söz konusu."

Memur emeklilerinin de benzer bir artış beklediğini aktaran Develi, kapsamlı bir sosyal güvenlik reformunda bu konunun ele alınabileceğini ifade etti. Düzenlemenin kapsamının bütçe imkânlarına göre şekillenebileceğini belirtti.