Emeklilerin beklediği refah payı formülü ortaya çıktı! AK Partili isim tarih ve rakam verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik açıklamasının ardından, milyonlar atılacak adımları merakla bekliyor. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Develi, A Haber ekranlarında emekli maaşları, refah payı beklentisi, vatandaşlık maaşı ve prim adaletsizliğine dair yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Yapılacak refah payına ilişkin rakam veren Develi, düzenleme yeni yılın başında netleşmesinin beklendiğini söyledi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 10:38