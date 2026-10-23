Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES’te 3 yıllık plan

FİNANSAL SİSTEM VE SİGORTACILIK ÖDENEĞİ ARTACAK

Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı için bu yıl 103 milyar 765 milyon lira ödenek ayrıldı. Söz konusu ödeneğin 2027'de 126 milyar 655 milyon liraya çıkarılması planlanıyor.