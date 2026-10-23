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Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES'te 3 yıllık plan
Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES'te 3 yıllık plan
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için önemli ipuçları yer aldı. Katılımcı sayısının 2029'a kadar 20 milyona çıkarılması beklenirken, çalışanlar için OKS'nin cazibesinin artırılması hedefleniyor. İşte BES'te 3 yıllık plan...
Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 15:58