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Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES'te 3 yıllık plan

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için önemli ipuçları yer aldı. Katılımcı sayısının 2029'a kadar 20 milyona çıkarılması beklenirken, çalışanlar için OKS'nin cazibesinin artırılması hedefleniyor. İşte BES'te 3 yıllık plan...

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AA
Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:42 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 15:58
Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES’te 3 yıllık plan

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısının artırılması hedefleniyor. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, sistemdeki katılımcı sayısının bu yıl sonunda 18 milyon 400 bine, 2027'de 19 milyona, 2029'da ise 20 milyona ulaşması öngörülüyor.

Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES’te 3 yıllık plan

BES'TE YILLARA GÖRE KATILIMCI HEDEFLERİ

Bütçe teklifinden derlenen bilgilere göre, BES katılımcı sayısının yıllar itibarıyla kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Dönem

Hedeflenen katılımcı sayısı
2026 yıl sonu 18 milyon 400 bin
2027 19 milyon
2028 19 milyon 500 bin
2029 20 milyon

Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES’te 3 yıllık plan

Bu hedeflerle birlikte BES'in daha fazla katılımcıya ulaşması ve uzun vadeli tasarrufların artırılması amaçlanıyor.

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Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES’te 3 yıllık plan

FİNANSAL SİSTEM VE SİGORTACILIK ÖDENEĞİ ARTACAK

Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı için bu yıl 103 milyar 765 milyon lira ödenek ayrıldı. Söz konusu ödeneğin 2027'de 126 milyar 655 milyon liraya çıkarılması planlanıyor.

Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES’te 3 yıllık plan

Program için öngörülen ödenek 2028'de 147 milyar 807 milyon lira, 2029'da ise 167 milyar 22 milyon lira olarak belirlendi.

Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES’te 3 yıllık plan

BES VE OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ'NDE YENİ ADIMLAR

Planlamalar kapsamında yurt içi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması için finansal okuryazarlık çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Uzun vadeli tasarruf araçlarının geliştirilmesi ve BES'teki standart emeklilik yatırım fonlarının, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanması öngörülüyor.

Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES’te 3 yıllık plan

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise katılımcıların farklı risk algıları ve tercihleri dikkate alınarak fon çeşitliliğinin artırılması planlanıyor. Kesintilerin sadeleştirilmesine yönelik düzenlemelerle sistemin cazibesinin yükseltilmesi, fon tutarının ve katılımcı sayısının artırılması amaçlanıyor.

Emeklilik için bütçede önemli detay! Çalışanlar için yeni seçenekler geliyor: İşte BES’te 3 yıllık plan

Ayrıca yatırım fonlu ve birikimli hayat sigortalarının yaygınlaştırılması ve finansal eğitim faaliyetlerinin artırılması da planlanan çalışmalar arasında yer alıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ #BES #YATIRIM