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EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

Türkiye'de emekli olmak isteyenler SGK mevzuatına göre belirlenen şartları yerine getirmek zorunda. Sigortalı çalışan kişinin, yaş, prim ödeme gün sayısı, sigorta başlangıç tarihi ve sigortalılık süresi gibi kriterlerin yasalara uygun şekilde tamamlanması gerekiyor. Bununla beraber Türkiye'de belli dönemlerde emeklilik durumuna yönelik çıkan yasalarla emeklilik yaşı değişebiliyor. 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan çalışanla 2008 yılı sonrasında sigorta girişi olanların sigortalı olma durumları farklı yasalara tabii... İşte kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı emeklilik yaşı hesaplama tablosu…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 10:11
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

Türkiye'de emeklilik yaşı hesaplama tablosu emekli olmak isteyenler için sık sık merak ediliyor. Emekli olmak isteyenlerin özellikle sigorta girişlerinin yapıldığı tarih büyük önem taşıyor. 1999 öncesi, 2000 sonrası, 2008'den itibaren emekli olma şartları farklılık gösteriyor. İşte kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı emeklilik yaşı hesaplama tablosu…

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

2000 SONRASI EMEKLİLİK ŞARTLARI

2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar EYT düzenlemesinin dışına kaldıkları için yaş şartına tabi olurlar. Bu tarihler arasında sigorta girişi olanlar 510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna bağlıdır.

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EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

Ayrıca yine 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara için kademeli emeklilik uygulaması söz konusu. Belirlenen yaş ve prim günü şart bu tarihlerde sigorta girişi olanlar için zorunludur. Ayrıca, erken emekli olmak isteyenler fiili hizmet süresi zammı, askerlik veya doğum borçlanması gibi yöntemleri de uygulayabilir.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

Bu tarihlerde sigorta girişi başlatılanlar kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilirler. 7000 gün prim gününü tamamlayanlar normal emeklilik hakkı kazanır. 4500 prim gününü tamamlayanlar ve 25 yıllık sigortalılık süresi sona erenler de kısmi emeklilik hakkına sahip olabilir. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar EYT düzenlemesinde yararlanamıyor.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap
2000 SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?
  • Kadınlar: 58 yaş,
  • Erkekler: 60 yaş
  • Prim gün sayısı: 7000
  • Kısmı emeklilik için şartlar
  • 4500 prim günü + 25 yıl sigortalılık süresi
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

EYT'de en kritik tarih, 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce sigorta girişi yapılanlar yaş şartı aranmadan gerekli şartları sağlamaları halinde emekli olabiliyorlar.

  • Sigortalılık Süresi: Kadın 20, Erkek 25 yıl.
  • Prim Günü: 5000- 5975 gün arası

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

3600 GÜNLE EMEKLİLİKTE SİGORTA BAŞLANGICI ÖNEMLİ

Öte yandan 3600 günle emelilik de sık sık gündeme geliyor. 3600 günle emekli olmak SGK mevzuatına göre, sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999'dan önce olanları kapsıyor. Gerekli şartları sağlayan kadın ve erkekler kademeli yaş sınırlarına bağlı olarak emekli olabiliyor. Bu noktada şartların yerine getirildiği tarih önem taşıyor.

Buna göre,

  • İlk sigortalılık tarihi önem taşıyor
  • 15 yıl ve 3600 gün şartının sağlanması gerekiyor
  • Emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerde yaş şartı kademeli olarak uygulanıyor
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

3600 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

Kadınların 3600 günle emekli olabilmeleri için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor. Eğer çalışan bir kadın 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü doldurmuş ise 50 yaşında emekli olma hakkını kazanıyor.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

Buna karşın 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar için yaş şartı değişiyor. Bu durumdaki bir kadın çalışanın 52 yaşını beklenmesi gerekiyor.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

Kadınlarda yaş şartı şartları sağlama tarihlerine göre kademeli olarak artabiliyor. 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında şartları sağlayanlar 54 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında olanlar 56 yaşında, 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra şartları sağlayanlar 58 yaşında emekli olabilirler.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

Aynı şekilde erkeklerin 3600 prim günü ile emekli olabilmeleri için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap

23 Mayıs 2002' den önce şartları sağlayanlar 55 yaşında, 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında, 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında, 57 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında, 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında olanlar 59 yaşında, 24 Mayıs 2014 tarihinden sonrası 60 yaşında emekli olabilirler.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SSK #BAĞKUR #SGK