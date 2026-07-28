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EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026: SSK, Bağkur emeklisi için 1999 öncesi ve 2008 sonrası hesap
Türkiye'de emekli olmak isteyenler SGK mevzuatına göre belirlenen şartları yerine getirmek zorunda. Sigortalı çalışan kişinin, yaş, prim ödeme gün sayısı, sigorta başlangıç tarihi ve sigortalılık süresi gibi kriterlerin yasalara uygun şekilde tamamlanması gerekiyor. Bununla beraber Türkiye'de belli dönemlerde emeklilik durumuna yönelik çıkan yasalarla emeklilik yaşı değişebiliyor. 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan çalışanla 2008 yılı sonrasında sigorta girişi olanların sigortalı olma durumları farklı yasalara tabii... İşte kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı emeklilik yaşı hesaplama tablosu…
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 10:11