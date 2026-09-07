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Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. OVP'de belli olan enflasyon tahminleri emekli ve memur zammı için yeni bir ipucu oldu. Emekli ve memurlar için yeni maaş hesabı yapılırken çalışma hayatında da önemli değişiklikler ortaya çıktı. İşte emekli memur zammı için yeni hesap…

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 13:15
Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

2027-2029 yıllarını kapsayan 3 yıllık Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Böylece ekonominin 3 yıllık yol haritası da belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı OVP'de sosyal konular öne çıkarken özellikle istihdam ve yeni çalışma modelleri de yeniden ortaya konuldu.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

OVP'de yıl sonu enflasyon hedefi yeniden belirlenirken önümüzdeki üç yıl için de enflasyon beklentileri ortaya konuldu. 2026 yılı sonunda oluşacak enflasyon hedefi emekli ve memurlara yapılacak Ocak artışı için de önemli bir ipucu vermiş oldu.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

İSTİHDAM ARTACAK. 2.1 MİLYON KİŞİYE YENİ İŞ

OVP'de önemli bir başlık olarak işsizliğin tek hanede kalması hedeflendi. Bunun yanında istihdamın da artırılarak 34 milyonun üzerine çıkma bekleniyor. 2026'da yüzde 8.1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik oranı, 2027'de yüzde 8'e, 2028'de yüzde 7.8'e ve 2029'da yüzde 7.6'ya düşürülecek. Yaklaşık 2.1 milyon ilave istihdam ekonomiye kazandırılacak. Böylece her yıl en az 700 bin yeni işe alım hedeflenmiş oldu.

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Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

DÖRT ANA TEMEL

Programda istihdam politikaları dört temel eksen üzerine inşa edildi. Bu eksenler; iş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi, yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması, iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının desteklenmesi ve atıl iş gücünün azaltılması olarak sıralandı.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

Buna göre, işgücü piyasasının sektörel ve teknolojik dönüşümlere uyum kapasitesi artırılacak, yeni nesil çalışma biçimleri güvenceli esneklik temelinde yaygınlaştırılırken kadın-erkek fırsat eşitliği ve iş-yaşam dengesi gözetilecek, yeşil ve dijital dönüşümün kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdamı desteklemesi sağlanacak.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

İŞ BAŞI EĞİTİMLERİ GELİYOR

Yeşil ve dijital dönüşümden etkilenen sektör ve mesleklerdeki işgücüne yönelik mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programları, ikiz dönüşümün gerektirdiği beceriler doğrultusunda tasarlanarak yaygınlaştırılacak.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

DEZAVANTAJLI KESİMLERE DESTEKLER

Programda istihdama ulaşmada zorluk çeken dezavantajlı kesimlere yönelik de tedbirler yeri aldı. Bu noktada işgücü piyasası dışında kalan bireylerin kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişleri desteklenecek.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

Atıl iş gücünün kalıcı bir şekilde azaltılması amacıyla erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlar hayata geçirilecek. Potansiyel iş gücünde bulunan bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dâhil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkânlarıyla iş gücüne katılımları artırılacak.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek, sosyal yardım alan bireylerin iş gücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif iş gücü programları yaygınlaştırılacak.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

KREŞ YARDIMI GENİŞLİYOR

Merkezî hükûmet, yerel yönetimler ve özel sektörün işbirliğini sağlayacak şekilde kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak, işyerlerindeki kreş ve bakım hizmetleri sunumu özellikle kadınlar başta olmak üzere istihdamı destekleyecek şekilde geliştirilecek. Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için işletmelerin kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunmaları desteklenecek.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

EMEKLİ VE MEMURA YENİ HESAP

OVP'de açıklanan enflasyon hedefleri doğrultusunda emekli ve memurların Ocak'ta alacakları maaş artış oranları da yeniden hesaplandı. OVP'de, 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 9.04 olarak gerçekleşecek. Her yıl bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tahmine göre ocak ayında yüzde 9.04 maaş artışıyla karşılaşabilecek. Memurlar ve memur emeklileri de ikinci yarıda yüzde 7'lik TÜFE rakamı aşılacağı için yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 1.91 fark alabilecek.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

Bu fark ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 7'yi bulacak.En düşük memur maaşı temmuz ayı itibarıyla 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Eğer ocak zammı yüzde 7 olursa en düşük memur maaşı 2027'nin ilk ayında 75 bin 140 lirayı bulacak. Polisler (8/1) 99 bin 101, hemşireler (5/1) 90 bin 784, öğretmenler (1/4) 89 bin 82 lira maaş alacak

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

Memur emeklilerinde de 31 bin 527 liraya yükselen en düşük aylık, eğer zam oranı yüzde 7 olarak gerçekleşirse ocak ayında 33 bin 734 liraya ulaşacak. Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Bu uygulamaya yine başvurulur ve yüzde 9.04 artış yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 681 liraya yükselecek.

Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

EMEKLİ VE MEMURA YENİ HESAP

  • OVP yıl sonu tahmini: % 28.4
  • 2 aylık enflasyon oranı: % 3.66
  • Temmuz-Aralık enflasyonu: % 9.04
  • SSK ve Bağ-Kur artış oranı: % 9.04
  • Memur/emekli TÜFE farkı: 1.91 puan
  • Memur/emekli toplu sözleşme: % 5
  • Memur/emekli toplu sözleşme: % 7
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri/ En düşük maaş: 25.681 TL
  • Memurlar/En az: 75.140 TL
  • Memur emeklileri/ En az: 33.734 TL
Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

İŞSİZLİK TEK HANE KALACAK

2026 2027 2028 2029
Nüfus (Bin kişi) 86.321 86.856 87.252 87.636
İş gücüne katılım 52.9 53.4 54.0 54.7
İstihdam (Bin kişi) 32.579 33.236 33.925 34.711
İşsizlik (%) 8.1 8.0 7.8 7.6
İstihdam oranı (%) 48.6 49.2 49.8 50.6

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#EMEKLİ #MEMUR #ENFLASYON #ORTA VADELİ PROGRAM #OVP