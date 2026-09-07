Emekliye memura yeni maaş hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! İşte milyonları ilgilendiren tablo...

Memur emeklilerinde de 31 bin 527 liraya yükselen en düşük aylık, eğer zam oranı yüzde 7 olarak gerçekleşirse ocak ayında 33 bin 734 liraya ulaşacak. Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Bu uygulamaya yine başvurulur ve yüzde 9.04 artış yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 681 liraya yükselecek.