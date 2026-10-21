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Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları
Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları
Bankalar emekliye ödedikleri promosyonları Ekim ayında güncelledi. Bazı kampanyalarda toplam fayda 90 bin TL'ye kadar ulaşırken bu tutarın tamamı belli koşullar altında ödeniyor. Peki bu para nasıl alınıyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.10.2026 06:02
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 06:16