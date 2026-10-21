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Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Bankalar emekliye ödedikleri promosyonları Ekim ayında güncelledi. Bazı kampanyalarda toplam fayda 90 bin TL'ye kadar ulaşırken bu tutarın tamamı belli koşullar altında ödeniyor. Peki bu para nasıl alınıyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar…

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FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2026 06:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 06:16
Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında ekim kampanyaları belli oldu. Bilindiği gibi bankalar SGK'dan maaş alan başta emekliler olmak üzere hak sahiplerine belli şartlarda promosyon ödüyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Promosyonu alabilmek için üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü vermek gerekiyor. Promosyonun başka şartı bulunmuyor. Ancak bankalar belli kampanyalarla yeni şartlar ortaya koyarak promosyon miktarlarını yükseltiyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını 35 bin liraya kadar çıkarıyor. Bunun yanında bazı bankaların kampanyalarında 90 bin TL'ye kadar çıkan rakamlar da var.

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Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Peki bu rakamlar nasıl artıyor?

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

TABAN RAKAMLAR BELLİ

Promosyon miktarlarının en az tutarları yine maaşlara göre belirleniyor. Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları bulunuyor. Maaş miktarı arttıkça promosyon miktarları da yükseliyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Buna göre en az promosyon miktarları SGK ile yapılan sözleşmelerde şöyle belirleniyor:

0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Bu rakamlardan daha az promosyon ödenemiyor. Ancak bankalar bu rakamları daha yukarı çekebiliyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

REKABET MİKTARI ARTIRIYOR

Bankalar arasında daha çok emekli maaşı ödeme yarışı değişik kampanyalarla öne çıkıyor. Bankalar taban promosyonun daha yükseğini verebilmek için emeklilerden değişik taleplerde bulunuyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Kredi çekme, kredi kartı kullanma, otomatik fatura verme, hatta başka emeklileri bankaya getirme işlemleri karşısında promosyon ödemeleri artırılıyor. Ekim ayı ile birlikte promosyonlar 35 bin liraya kadar çıktı.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

YÜKSEK RAKAM NASIL OLUŞUYOR?

Bunların dışında bazı bankalar 90 bin liraya kadar promosyon verdiğini açıklıyor. Burada uygulanan yöntem ise faizsiz kredi ile gerçekleşiyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Örneğin banka 20 bin lira promosyonun yanında sıfır faizli 70 bin lira da kredi imkanı sunuyor. Böylece 20 bin lirası karşılıksız 70 bin lirası ise geri ödemeli 90 bin liralık bir fayda sağlanmış oluyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Burada emekli için avantaj kredinin faizsiz olması şeklinde ortaya çıkıyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

NASIL ALINIYOR?

Emekliler maaş aldıkları bankalara mobil bankacılık, telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve bizzat şubeye giderek başvuruda bulunabiliyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Burada üç yıl boyunca o bankadan maaş alınacağına dair sözleşme imzalanıyor. Sonra para emeklinin maaş hesabına yatırılıyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ?

Emekliler promosyon için 3 yıllık söz vermelerine rağmen istedikleri zaman cayma hakkını kullanarak bu sözleşmeyi sonlandırabilir ve başka bankaya geçebilirler.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Sözleşme sonlandırılırken alınan promosyonun kalan zamana göre miktarı hesaplanarak geri iade edilmesi gerekiyor. Bunun için aldığınız promosyonu 36'ya bölerek kalan zamanı bununla çarpmanız yeterli.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

SEÇERKEN NE YAPMALI?

Emekliler promosyon alacakları bankayı seçerken kampanyaları iyi incelemeli, bankaların ne istediklerini iyi okumalı. Ayrıca imzaladıkları kağıtlarda ne sözler verdiklerine de iyi bakmalı.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

Öte yandan Ekim ayındaki kampanyalarda öne çıkan bankaların sunduğu imkanlar şöyle:

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

ŞEKERBANK

Şekerbank, maaş tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriyor. Ek olarak 2 fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, KMH'ye 4 bin, sigortaya 5 bin ve vadesiz hesaba maaşa göre 1.000 ila 6.000 lira arasında ödeme sunuluyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

ING

ING'de maaşa göre 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon, ek koşullarla birlikte toplamda 32.000 TL'ye kadar avantaj bulunuyor. Ek koşullarla 4 fatura talimatına 4 bin, Turuncu Hesap'ta 100 bin lira bakiyeye 3.500, 75 bin lira kredi kullanımına 3.500, mobilden müşteri olmaya 2 bin lira ek promosyon veriliyor. Kart harcamalarında da toplam 4 bin liraya kadar iade bulunuyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'ta ek şartlarla birlikte promosyon tutarı 32 bin liraya kadar çıkıyor. İki fatura talimatı, yedek hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin lira harcama gibi şartlarla maaşa göre 13 bin, 18.500, 22 bin ve 27 bin lira ödeme yapılırken, emekli yakını getirenlere kişi başına 500, toplamda 5 bin liraya kadar ek ödeme sunuluyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk'te maaşa göre 8.300 ila 20 bin lira arasında temel promosyon bulunuyor. Ek ödemelerle toplam tutar 30 bin liraya kadar çıkıyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

DENİZBANK

DenizBank'ta temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında. KMH, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi şartlarla ek promosyon 18 bin liraya kadar çıkıyor ve toplam tutar 30 bin liraya ulaşıyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

AKBANK

Akbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor.

Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, maaş tutarına göre Ekim ayında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyona ek koşullara bağlı olarak 10.000 TL'ye kadar ek fırsat sunuyor. Toplam fayda ise 25.000 TL'ye ulaşıyor.