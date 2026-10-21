Emekliye zam öncesi 90 bin TL fırsatı! Bu para nasıl alınıyor? İşte en yüksek ödemenin şartları

ŞEKERBANK

Şekerbank, maaş tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriyor. Ek olarak 2 fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, KMH'ye 4 bin, sigortaya 5 bin ve vadesiz hesaba maaşa göre 1.000 ila 6.000 lira arasında ödeme sunuluyor.