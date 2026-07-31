En az 123 bin TL ödendi! Bakan Işıkhan doğum iznini uzatan çalışan anne sayısını açıkladı

MEMUR ANNELERİN MAAŞI ÖDENMEYE DEVAM EDİYOR

Devlet memurları için maaş ödemesi, doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam ediyor. Ek ders veya fazla mesai ödemeleri hariç, maaş kesintisi yapılmıyor. Buna göre, Temmuz ayında 70 bin 224 TL'ye yükselen en düşük memur maaşı üzerinden hesaplandığında yeni anne olan bir memur, 24 haftalık (yaklaşık 5,5 ay) ücretli doğum izni süresince toplamda yaklaşık 387 bin 636 TL maaş almaya devam edecek.