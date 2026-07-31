En az 123 bin TL ödendi! Bakan Işıkhan doğum iznini uzatan çalışan anne sayısını açıkladı
Doğum izinlerinin 24 haftaya çıkmasının ardından 16 hafta izin kullanan annelere ek 8 haftalık izin verildi. Çalışan annelere ödenen ilave ücret en az 41.104 TL olurken, toplam ödeme en az 123.312 TL'ye çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum iznini 24 haftaya kadar uzatma imkanından bugüne kadar faydalanan anne sayısını açıkladı.
Giriş Tarihi: 31.07.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 14:59