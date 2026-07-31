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En az 123 bin TL ödendi! Bakan Işıkhan doğum iznini uzatan çalışan anne sayısını açıkladı

Doğum izinlerinin 24 haftaya çıkmasının ardından 16 hafta izin kullanan annelere ek 8 haftalık izin verildi. Çalışan annelere ödenen ilave ücret en az 41.104 TL olurken, toplam ödeme en az 123.312 TL'ye çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum iznini 24 haftaya kadar uzatma imkanından bugüne kadar faydalanan anne sayısını açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.07.2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 14:59
En az 123 bin TL ödendi! Bakan Işıkhan doğum iznini uzatan çalışan anne sayısını açıkladı

Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi, doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıktı. 16 hafta izin kullanan annelere ise ek 8 haftalık izin tanındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum iznini 24 haftaya kadar uzatma imkanından bugüne kadar 67 bin 709 annenin yararlandığını açıkladı

En az 123 bin TL ödendi! Bakan Işıkhan doğum iznini uzatan çalışan anne sayısını açıkladı

"Nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği TBMM'de, Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yapılan düzenleme sonrası doğum izni raporlarının uzatılmasına ilişkin son verileri paylaşan Bakan Işıkhan, analık raporlarının hem otomatik sistem üzerinden hem de başvuru yoluyla uzatılmaya devam ettiğini belirtti.

En az 123 bin TL ödendi! Bakan Işıkhan doğum iznini uzatan çalışan anne sayısını açıkladı

67 BİN 709 ANNE DOĞUM İZNİNİ UZATTI

Işıkhan'ın verdiği bilgiye göre, bugüne kadar 67 bin 709 anne, analık raporunu uzatarak doğum iznini 24 haftaya kadar kullandı.

Bakan Işıkhan, "Hem otomatik uzatılan izinler hem de başvuru sonucu uzatılan izinlerle birlikte toplamda 67 bin 709 anne analık raporlarını uzatarak izin süresini 24 haftaya kadar kullanmış oldu." dedi.

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En az 123 bin TL ödendi! Bakan Işıkhan doğum iznini uzatan çalışan anne sayısını açıkladı

7 BİN RAPOR OTOMATİK UZATILDI

Bakan Işıkhan, sistem tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmadan gerçekleştirilen otomatik uzatma işlemlerine ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre;

  • 4A (SSK) kapsamında 32 bin 214,
  • 4B (Bağ-Kur) kapsamında 1.711,
  • 4C (Emekli Sandığı) kapsamında 13 bin 435

olmak üzere toplam 47 bin 360 analık raporu sistem tarafından otomatik olarak uzatıldı.

En az 123 bin TL ödendi! Bakan Işıkhan doğum iznini uzatan çalışan anne sayısını açıkladı

20 BİN ANNE BAŞVURU YAPTI

27 Temmuz itibarıyla analık raporunu uzatmak için başvuru hakkı bulunan sigortalı sayısının 46 bin 918 olduğunu belirten Işıkhan, bunlardan 20 bin 349 annenin başvurusunu tamamladığını söyledi.

Başvuru yapan tüm sigortalılar için rapor oluşturma işlemlerinin tamamlandığını ifade eden Işıkhan, doğum iznini isteğe bağlı uzatabilecek annelerin yüzde 43'ünün bu haktan yararlandığını kaydetti.

En az 123 bin TL ödendi! Bakan Işıkhan doğum iznini uzatan çalışan anne sayısını açıkladı

Bakan Işıkhan, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yürütülen uygulamanın devam ettiğini belirterek, başvuruya dayalı işlemlerin yanı sıra sistem tarafından gerçekleştirilen otomatik uzatma işlemlerinin de sürdüğünü ifade etti.

En az 123 bin TL ödendi! Bakan Işıkhan doğum iznini uzatan çalışan anne sayısını açıkladı

EN AZ 123 BİN TL ÖDENİYOR

Annelere ödenen rapor parası doğumdan önceki 12 aylık ortalama ücretine göre hesaplanıyor. Günlük ücretin 3'te 2'si alınarak raporlu olunan günle çarpılıyor ve ödeme belirleniyor. Mevcut asgari ücrete göre annelere her gün için en az 734 lira ödeniyor.

Doğum sonrası iznin 16 haftaya çıkarılmasıyla birlikte, asgari ücretle çalışan bir annenin alacağı analık geçici iş göremezlik ödeneği yaklaşık 123 bin 312 TL'ye yükseldi.

Bu tutar maaşa göre artıyor.

En az 123 bin TL ödendi! Bakan Işıkhan doğum iznini uzatan çalışan anne sayısını açıkladı

MEMUR ANNELERİN MAAŞI ÖDENMEYE DEVAM EDİYOR

Devlet memurları için maaş ödemesi, doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam ediyor. Ek ders veya fazla mesai ödemeleri hariç, maaş kesintisi yapılmıyor. Buna göre, Temmuz ayında 70 bin 224 TL'ye yükselen en düşük memur maaşı üzerinden hesaplandığında yeni anne olan bir memur, 24 haftalık (yaklaşık 5,5 ay) ücretli doğum izni süresince toplamda yaklaşık 387 bin 636 TL maaş almaya devam edecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#VEDAT IŞIKHAN #DOĞUM İZNİ