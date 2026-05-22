Enerjinin kalbi İstanbul’da atacak

Hürmüz krizi başta olmak üzere küresel enerji dengelerini etkileyen bölgesel gerilimlerin arttığı kritik bir dönemde, dünyanın doğal kaynak gündemi İstanbul'da şekillenecek. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) bugün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen zirvede ana gündem enerji güvenliği olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Zirvede, 45 ülkeden enerji ve madencilik sektörü temsilcilerinin yanı sıra 9 ülkeden yedi bakan ve üç bakan yardımcısı bir araya gelecek.