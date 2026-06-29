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Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

Engelli araç sahipleri, trafik sigortasında yüzde 20'ye varan prim indirimi hakkından yararlanabiliyor. Ancak birçok vatandaş bu uygulamadan haberdar olmadığı için indirim poliçelere otomatik olarak yansımıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 09:24