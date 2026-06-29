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Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

Engelli araç sahipleri, trafik sigortasında yüzde 20'ye varan prim indirimi hakkından yararlanabiliyor. Ancak birçok vatandaş bu uygulamadan haberdar olmadığı için indirim poliçelere otomatik olarak yansımıyor. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 09:24
Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

Türkiye'de engelli araç sahiplerine yönelik trafik sigortasında önemli bir prim indirimi uygulanıyor.

Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

Şubat ayında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, uygun şartları taşıyan araç sahipleri trafik sigortası primlerinde yüzde 20'ye varan indirimden faydalanabiliyor.

Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

Ancak uygulamanın otomatik olarak devreye girmemesi nedeniyle birçok vatandaş bu haktan yararlanamıyor.

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Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

İndirimin uygulanabilmesi için sigorta poliçesi düzenlenirken acenteye engelli indirimi talebinin iletilmesi gerekiyor.

Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

PRİMLER BİNLERCE LİRA DÜŞÜYOR

İndirim sayesinde trafik sigortası primlerinde ciddi avantaj sağlanıyor.

Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

İstanbul'da uzun süredir hasarsızlık indirimi bulunan 8'inci basamaktaki bir otomobil için trafik sigortası primi 9 bin 210 liradan 7 bin 368 liraya kadar düşebiliyor.

Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

Yeni tescil edilen araçlarda uygulanan 4'üncü basamak primi ise 18 bin 421 liradan 14 bin 737 liraya geriliyor.

Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

En yüksek risk grubunda yer alan 0'ıncı basamaktaki araçlarda ise 55 bin 262 liralık prim, engelli indirimiyle 33 bin 249 liraya kadar inebiliyor.

Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

DİĞER VERGİ AVANTAJLARI DA BULUNUYOR

Engelli vatandaşlar, trafik sigortası indiriminin yanı sıra araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve belirli şartlar kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyetinden de yararlanabiliyor.

Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

Trafik sigortasında sunulan yüzde 20'lik indirim de bu desteklere ek olarak uygulanıyor.

Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

İNDİRİM UYGULANMAZSA ŞİKAYET HAKKI VAR

Hak sahibi olmasına rağmen trafik sigortasında engelli indirimi uygulanmayan vatandaşlar, ilgili sigorta şirketi veya acentesi hakkında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)'na başvuruda bulunarak şikayet hakkını kullanabiliyor.

Engelli araç sahiplerine trafik sigortasında yüzde 20 indirim: Başvurmayan hakkını kaybediyor!

Uzmanlar, poliçe düzenlenmeden önce indirimin sisteme işlendiğinin mutlaka kontrol edilmesini öneriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TRAFİK