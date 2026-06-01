Erken emeklilik için kritik yaş 18

18 YAŞ ALTI GÜNLER KIDEMDE DİKKATE ALINIR MI?

18 yaş altı süreler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Kıdem tazminatına esas olan sürenin hesaplanmasında sigortalılık süresi, 18 yaşın doldurulduğu tarihten itibaren başlar. Bu nedenle 18 yaşından önce geçen çalışma süresi ne kadar uzun olursa olsun, kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez. Ancak bu sürelerdeki primler, emeklilik açısından önemli.